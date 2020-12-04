以為在吃肉！全聯「這款櫛瓜」被讚爆　主婦曝1招：加了超對味

▲韓國櫛瓜超好吃！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

全聯販售的商品相當多樣，可說是許多家庭主婦買菜的天堂！一名女網友先前就在全聯內挖到寶，長長一條「韓國櫛瓜」在她的巧手下，香氣四溢，每片都散出南瓜香味，加點鹽和胡椒後，還會誤以為在吃肉。貼文一出，立刻引發熱議，不少網友留言回應，「我想吃」、「明天可以來試試」。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上直呼，「韓國櫛瓜超好吃！」她先前在全聯購買一條黃綠色的櫛瓜後，回家立刻熱鍋、熱油，並「直接切厚片去煎」，兩面只要一點點焦即可，放點鹽巴和胡椒真是美味極了！

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▲▼兩面微焦就可以上菜了！（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO開心說道，「我個人覺得胡椒超對櫛瓜的味！」韓國櫛瓜吃起來會有南瓜的香氣，但口感卻絲毫不像南瓜，反而還會誤以為自己正在吃肉，「太美味了！」且她的料理方式很簡單，除了能夠快速上菜，就算冷了也好吃又健康。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「吃肉的口感啊！感覺好酷喔」、「我也愛這味」、「黑胡椒鹽就很好吃了」、「希望全聯多進一些，真的很好吃」、「昨天好不容易看到，立馬帶2條回家」、「這我超愛耶」、「櫛瓜是南瓜的變形栽培種，所以他們算是親戚」、「高雄都買不到，去了4、5間」、「味道濃郁又甜，女兒誇張的說好吃到可以一口接一口把整盤吃掉」。

▲香味都飄出來了！（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

此外，也有人分享自己的料理方式，「我也喜歡單煎，我都跟蒜頭一起煎」、「可以沾蛋液煎更讚」、「不管加白胡椒或黑胡椒都很美味」、「我是自己做金沙醬，加入櫛瓜一起吃」、「放氣炸鍋或一般烤箱噴點油加上黑胡椒」、「用烤的也不錯吃」。