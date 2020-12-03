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「宇宙最難訂」全火鍋新品亮相！全聯同步賣指定湯底「第2件5折」

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▲▼「全火鍋」新推出的「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，將於12月中下旬在全聯門市上架販售（圖／全聯提供）

▲「全火鍋」快閃但被網友號稱「全宇宙最難訂」。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯快閃火鍋店「全火鍋」自今年9月在台北東區開幕以來話題不斷，截至目前3個月已賣出1萬5千份鍋物，被網友哀號稱是「全宇宙最難訂的火鍋店」，如今推出2款新品「歐巴泡菜鍋」、「元氣藥膳鍋」也將於12月中下旬在全台全聯門市同步上架！此外自全聯火鍋祭自9/4開跑至今已賣破60萬包，更統計出「熱銷前10大排行」，12/4～12/17更祭出指定品「第2件5折」優惠。

▲▼「全火鍋」新推出的「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，將於12月中下旬在全聯門市上架販售。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯火鍋祭強打40款獨家名店聯名鍋物，在12/4～12/17推出指定品「第2件5折」優惠。（圖／記者林育綾攝）

全聯表示，看準台灣人愛吃鍋，2014年起率先喊出「火鍋祭」引進火鍋湯底，帶起各通路也開賣。而今年全聯火鍋祭更搶先在9/4就開跑，除了延續熱賣品項，也強打40款獨家名店聯名鍋物，喊出「訂不到的火鍋名家，通通在你家」口號，包括太和殿、馬辣、麻神、這一鍋、紅豆食府⋯等，預計常溫湯底可望挑戰2.5億元目標，12/4～12/17更祭出指定品「第2件5折」優惠。

▲▼「全火鍋」新推出的「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，將於12月中下旬在全聯門市上架販售（圖／全聯提供）

▲預計常溫湯底可望挑戰2.5億元目標，12/4～12/17更祭出指定品「第2件5折」優惠。（圖／全聯提供）

業者也統計今年火鍋祭至今「熱銷前10大排行」，依序為「馬辣-麻辣鍋火鍋湯底」、「小蒙牛-蒙古麻辣鍋火鍋湯底」、「小蒙牛-蒙古養生鍋火鍋湯底」、「太和殿麻辣紅湯火鍋湯底」、「太和殿大骨煲湯火鍋湯底」、「十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋」、「桂冠山頭火監製-鹽味豚骨鍋」、「太和殿花膠雞湯鍋火鍋湯底」、「石二鍋-鮮菇百味蔬食鍋火鍋湯底」、「紅豆食府竹笙干貝雞湯火鍋湯底」。

▲▼「全火鍋」新推出的「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，將於12月中下旬在全聯門市上架販售（圖／全聯提供）

▲火鍋食材部分則有「急凍鮮物」登場。（圖／全聯提供）

火鍋食材部分則有「急凍鮮物」登場，主打方便且鮮美，品項包括肉類、魚類和海鮮，更推出升級版「貼體包」包裝鎖住美味，包括「鮮凍特級中卷」捕撈後進行急速冷凍，保存中卷最佳的鮮度以及彈牙口感；「澎湖野生明蝦仁」現撈野生明蝦，免剝殼料理更方便，還有「特選大比目魚厚切」口口鮮甜，全台限定50間門市販售。火鍋祭特別推薦冷凍澳洲穀飼牛五花火鍋肉片原價148元，12/4～12/10特價138元；黑豬梅花火鍋片優惠87折，原價108元，12/4～12/10特價95元；紐西蘭小羔羊梅花肉片原價128元，12/18～12/24特價118元。

▲▼「全火鍋」新推出的「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，將於12月中下旬在全聯門市上架販售（圖／全聯提供）

▲「最美中韓口譯」補教名師魯水晶（左）攜手全聯先生，一起推薦獨家名店湯底。（圖／全聯提供）

另外「全火鍋」快閃店自開幕至今已賣出超過1萬5千份鍋物，平均客單價為500元，熱銷前3名鍋物分別為「台式風味石頭鍋」、「蔬果昆布鍋」、「麻辣鴨血鍋」。其中由名廚聖凱師特製的「麻辣鴨血鍋」已商品化，在全台全聯門市販售，限量1萬包，目前已賣出超過5成。

▲▼「全火鍋」新推出的「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，將於12月中下旬在全聯門市上架販售。（圖／記者林育綾攝）

▲「全火鍋」新推出「歐巴泡菜鍋」。（圖／記者林育綾攝）

而為了搶攻冬日溫暖商機，全火鍋近日再推出2款新鍋物「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，其中「歐巴泡菜鍋」使用正宗韓式泡菜，全程文火慢炒而成，泡菜口感爽脆、酸香夠勁，湯頭香辣、餘韻留香；而「元氣藥膳鍋」以熟地、白芍、當歸、黨參、川芎、黃耆6種中藥材，巧妙搭配，讓湯色清澈、藥香厚實，湯頭溫順、餘韻鹹香。

「全火鍋」快閃店預計在明年1/25閉幕，而2款新品預計在12月中下旬於全台全聯門市販售，讓訂不到位的消費者，在家也能享用名店美食。

▲▼「全火鍋」新推出的「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，將於12月中下旬在全聯門市上架販售。（圖／記者林育綾攝）

▲「全火鍋」新推出的「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」，將於12月中下旬在全聯門市上架販售。（圖／記者林育綾攝）

除了全聯，家樂福為對抗寒流，也備足了上百種火鍋商品，包含火鍋料、湯頭、湯底、爐類等，精挑細選來自台灣老店特選，如：一心藥膳羊肉爐、村子口，名店則推薦老四川、海底撈、錵鑶等，近期銷售量眼的鍋HOME也推出6款鍋底選擇。

▲▼家樂福火鍋。（圖／業者提供）

▲家樂福也備足上百種火鍋商品。（圖／業者提供）

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