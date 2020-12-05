8歲女童陪爸遶境…遭獨留炮車後斗成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

▲該輛起火小貨車是遶境隊伍押後的「炮車」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市白河中正路今（5日）上午傳出一起火燒車事故，當時現場正在進行廟會遶境活動，但押後的一輛「炮車」小貨車突然起火燃燒，且鞭炮不斷炸開，嚇得車上6位大人全跑光，獨留一名8歲的鄭姓女童在車後斗，待火勢撲滅後已經燒成一具焦屍。對此，高雄彌陀舊港三千宮林姓主委則表示，參與遶境活動的香客都要報名，經初步了解，該名鄭姓女童並未報名，主委語氣因此略顯責難，「（爸爸）怎麼會偷帶小孩子來！」

據了解，這場遶境進香活動是由高雄彌陀舊港三千宮發起，昨夜參與的香客就隨著隊伍出發，在鑼鼓喧天的陣頭熱鬧聲中先前往馬沙溝，今一早再南下到台南白河湄洲宮。在遶境活動接近尾聲時，在隊伍後方押後的一輛炮車卻突然因不明原因起火燃燒，後斗載放的鞭炮也瞬間被點燃，猛烈的爆裂聲與兇猛的火勢一同竄出，嚇得車上6名大人急忙出逃，但就讀國小二年級、年僅8歲的鄭小妹逃生不及，且鞭炮不斷炸開，現場人員也無法靠近營救，待火勢撲滅後，鄭小妹已葬身火窟淪為一具焦黑遺體。

警方初步調查，鄭小妹此次是隨著父親鄭男（41歲）一同參與進香活動；事發後，彌陀舊港三千宮林姓主委接受《ETtoday新聞雲》採訪，表示此次遶境參與香客約1500人左右，當下自己在隊伍的最前方，而起火的炮車則是押後，因此他並未目睹、也不清楚為何會起火；但林姓主委說，參加遶境活動的香客都需依規定報名，經初步清查，報名名單中並無鄭小妹，他也因此略為責難鄭父「怎麼會偷偷帶小孩子來！」

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▼鄭小妹當時位於後斗最內側中間的位置。（圖／記者吳奕靖攝）

▼火勢竄出當下來伴隨的鞭炮爆炸，現場眾人無法搶近救援鄭小妹。（圖／記者林悅翻攝）