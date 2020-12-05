新竹汽車送廠烤漆業務竟拒還　現身台南再撞同行棄車落跑

記者林悅／台南報導

新竹1名劉姓民眾，日前將車輛交某車行業務員彭男烤漆後，對方卻不還車並避不見面，劉男向當地警察機關報案提告侵占，彭男車行公司員工5日凌晨發現該車出現在台南永康區某汽車旅館報警前往查緝，彭男發覺有異駕車逃竄，撞擊同車行員工小客車，最後棄車而逃，全案由警方偵辦中。

▲彭姓男子涉嫌侵占他人車輛，並在警方攔查時，駕車撞毀同事車輛，最後棄車逃逸，警方將傳喚到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，1名劉姓民眾日前在新竹將其所有車輛交某車行業務員彭姓男子烤漆後，彭男卻不還車並避不見面，被害人向當地警察機關報案提告侵占。彭男車行公司員工發現該車出現在永康區某汽車旅館，而於12月5日凌晨1時30分許向永康分局鹽行派出所報案請求協助。

鹽行派出所執勤員警前往欲攔阻盤查時，彭男發覺有異樣，駕駛該遭侵占自小客車自汽車旅館逃竄，過程中撞擊同車行員工自小客車，導致該車右前保險桿及右前輪受損，所幸無人受傷。

案發後永康分局馬上通報勤務指揮中心通報攔截圍捕，15分鐘後即在永康派出所轄之中山南路633號（永康農會）前尋獲該遭侵占車輛，惟該車駕駛彭男已逃離現場，警方已通知受害人劉男將車領回，並受理逃逸碰撞之毀損告訴，全案由警方傳喚彭男到案說明中。

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