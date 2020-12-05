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陸學者沈丁立：拜登將「換一種方式」阻止中國崛起

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▲▼拜登勝選後強調恢復與各同盟國間的關係，促使北京當局感到緊張。（圖／路透社）

▲拜登勝選後強調恢復與各同盟國間的關係，促使北京當局感到緊張。（圖／路透社）


記者陳政錄／綜合報導

解讀中美關係轉機，大陸鷹派官媒《環球時報》5日在北京舉行年會，上海復旦大學國際問題研究院教授沈丁立表示，美國絕不允許別的國家超過自己，即使拜登上台，中美關係可能更加惡劣，料他將會換一種方式做川普沒做到的事情，即「阻止中國崛起。」

另中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮直言，戰略層面上，美國兩黨把我們（中國）定義為「主要對手」，而且是「長期唯一對手」；另一方面，美國戰略界對中國的重視度超過政治界，最肯定中國崛起的是美國的精英層，最否認中國崛起的是中國「公知。」

▲▼復旦大學國際問題研究院教授沈丁立出席環球時報年會。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲復旦大學國際問題研究院教授沈丁立。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

但金燦榮也提到，拜登執政後，在氣氛上「還是比川普先生連任好一些。」他特別點出，拜登是弱勢總統，美國是聯邦制國家，以後面臨最高法院、州議會，還可能有來自參議院的制約，另外，美國社會是分裂的，每一件事情都很難處哩，「老先生身體還不太好，所以別指望太多，指望太多會失望。」

沈丁立說，美國是一個「山巔國」，不允許他國超過自己，這是建國時的定位。在此之下，面對完全不一樣的中國、新冠肺炎疫情，拜登以他做副總統時對付中國的方式已經行不通，川普的做法也是損害美國的，「所以他要換一種方式做川普沒有做到的事情，即阻止中國崛起。」

▲▼中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮，出席2021環球時報年會。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）

▲中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。

但他同時認為，中美關係從策略上有轉變機會，包括拜登將帶美國重返《巴黎氣候協定》，還有抗擊新冠肺炎疫情上可能的中美合作，以及朝鮮半島核問題、伊朗核問題、核安全、能源安全等領域。

中國國際問題研究院研究員楊希雨則解讀，美國當選總統拜登上台之後，中美關係會處於「不確定的穩定期。」他說，美國外交政策由兩個輪子組成，一個是美國國家利益，一個是美國價值觀。

他認為，川普時代只重視美國國家利益而不重視美國價值觀，拜登上台後，美國對華政策中，美國價值觀開始復蘇。因此，中美關係乃至中國外部環境將面臨更加嚴峻複雜的挑戰，這是考驗中國共產黨人智慧、定力和策略水平的時候。

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