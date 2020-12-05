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中國內蒙古疫情持續　日增2本土新冠確診

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▲內蒙古。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲中國內蒙古新冠疫情持續，尤其位於中俄邊境的滿州里口岸。（內蒙古示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳政錄／綜合報導

中國國家衛健委5日晨通報，12月4日0—24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例17例，其中境外輸入病例15例、本土病例2例（均在內蒙古），另內蒙古滿州里還新增一例無症狀感染者，為先前確診者的關聯案例，疫情風險仍高。

根據通報，中國4日新增的15例境外輸入確診病例，分別來自上海3例，河南3例，廣東3例，四川3例，北京1例，山西1例，福建1例，另無新增死亡病例和疑似病例。

截至目前，中國現有確診病例273例(其中重症病例6例)，累計治愈出院病例81694例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例86601例，現有疑似病例8例。

無症狀感染者方面，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者12例(境外輸入11例)；當日轉為確診病例1例(為境外輸入)。

內蒙古自治區衛生健康委員會網站通報顯示，12月4日7時至12月5日7時，內蒙古自治區報告滿洲里市新增無症狀感染者1例（為之前確診病例的密切接觸者）。

在此之下，目前內蒙古現有本土確診病例24例、疑似病例2例、無症狀感染者2例，均在滿洲里市定點醫院進行隔離治療，流調和溯源工作仍在同步進行。

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