看拜登對華政策　解放軍少將：突然襲擊性風險降低

▲中國國防大學戰略研究所前所長、解放軍海軍少將楊毅。（圖／取自2021環球時報年會大會網站）



記者陳政錄／綜合報導

正值中美於經貿、南海等議題緊張之際，觀察民主黨拜登上任美國總統後的中美關係，中共解放軍海軍少將楊毅5日解讀，兩國互動當中的不可預測性將下降，另美國對華政策的極端性、無底線性和突然襲擊性風險也會下降。

大陸鷹派官媒《環球時報》5日在北京舉行「2021環球時報年會」，主題為「疫情下世界，危局與變局」。楊毅在中美關係的討論中，做出上述表述。

但他坦言，拜登上台後，美國對華戰略基本軌道不會發生根本性變化。因為不能低估川普對華政策政治遺產的影響，「癌細胞不會很快去掉，化療放療都不會馬上消掉。」

楊毅補充，美國對華政策，實際是民主黨、共和黨兩黨和官民的共識，「中美關係已經風寒入骨了，不是一般治療就可以，我們不要期待著奇蹟發生。」

中國國際經濟交流中心副理事長魏建國認為，拜登對中國以及世界採取的態度，像是紅綠燈，稱為「一看，二慢，三通過。」

他解釋，一看，是拜登會不會延續川普對華的極限施壓、延長關稅政策，還需要「看」；二慢，理由是拜登是主流派，採取的是走程序的辦法，所以商量的過程很長，計畫質量會提高；三通過，指的是拜登目標為讓美國再次領導全球，首先須彌合國內撕裂、打通國會，在這個情況下，全球會有一個暫緩時期，在這個「一看，二慢，三通過」的過程中，中國就贏得了時間。

談到中美關係如何緩解，楊毅認為，中美的結構性矛盾，短期內難以通過技術性手段緩解。未來拜登上任後，中美首先要確保穩定，然後改善，尤其是要避免產生新的衝突點，特別是硬衝突、硬碰撞。

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