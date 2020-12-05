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別怕...選票藏桌底！川普團隊曝拜登「出奧步」畫面：選舉應重來

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▲▼川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

▲川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普仍然無法承認敗選事實，然而其團隊在喬治亞州聽證會時公開一段在州立農業球館取得的監視器影像，影片顯示富爾頓郡（Fulton County）選務官員在美東時間11月3日晚間10時左右要求共和黨監票員與媒體離開現場，然而4名計票員卻留在現場開票，並拉出「壓在桌底下」的3箱選票重新計票，還編製表格，忙到隔日凌晨1時。

對此，川普次子艾瑞克（Eric Trump）於4日在推特發文痛批，喬治亞州的選票統計時間軸，民主黨候選人拜登在統計結果上的得票高峰，恰巧與上述疑似被質疑灌票的監視器影像時間點不謀而合，而該時間點即為11月4日凌晨1時19分。

▲▼川普次子艾瑞克發現驚人巧合！拜登在喬治亞州得票高峰值疑似與灌票時間點吻合。（圖／翻攝自推特）

▲川普次子艾瑞克發現驚人巧合！拜登在喬治亞州得票高峰值疑似與灌票時間點吻合。（圖／翻攝自推特）

對於這項新發現，川普當然心有不甘！根據美媒《Newsmax》報導，川普與喬治亞州共和黨代表沙弗（David Shafer）向當地法院提出訴訟，指控喬治亞州州務卿拉芬斯柏格（Brad Raffensperger）與大批官員涉及選舉舞弊，過程中涉及詐欺、違規、系統性的不當行為，包括利用「郵寄選票」制度上的作業疏失，坐視30萬5701人進行非法投票，且並未依照法律核對選民的簽名、驗證選民的身份，因此要求該州能重新舉行選舉。

川普團隊的律師皮克（Jackie Pick）表示，3箱藏在桌底的選票根本不知其來歷，「這奔本不是一項正確的程序」；而川普也在推特發文，「在喬治亞州，共和黨員被迫離開計票室，但民主黨人卻被允許留在內塞填選票。雖然還有更多充分證據，但僅憑這點我們就能輕鬆在該州取勝！」

►桌下拉出「3箱選票」…喬州舞弊畫面曝！　川普律師：沒監票員在場

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