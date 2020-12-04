▲迷路老人無助路上四處張望，基隆警暖心助返家。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局延平街派出所員警日前接獲民眾報案稱，有一名老婦獨自站在路上，無助且四處張望找兒子，警方趕抵現場，老婦不知道自己的姓名、住哪裡，員警先帶返所安置，後來聯繫上老婦兒子，其兒趕到派出所表示，非常感謝警方，以後會好好照顧母親。

基隆警第一分局延平街派出所警員歐芳妤，日前接獲民眾報案稱，一名老婦獨自在路上無助張望，口中喃喃自語要找其兒子，警方詢問老婦卻不知自己及家屬名字、住址及電話，附近尋找也未見家屬，後來先將迷失老人帶返所，歐員透過和其閒聊以安撫老婦人情緒。

警方表示，老婦講話非常不清楚，斷斷續續，無法講出一段完整意思，經歐員仔細推敲線索，才拼湊出其基本資料，後藉由戶政系統，查到與老婦同住兒子資料，並聯繫其兒子。老婦兒子到所後表示，非常感謝警方協助安置，之後會好好照顧好母親，不會再讓她亂跑。

基隆警第一分局延平街派出所所長林文修呼籲，家中有類似狀況的民眾，可在失智患者經常穿著的衣服縫製聯絡電話或其他可供辨識之物件；也可和附近轄區派出所保持聯繫，提供個人資料及聯絡方式，以保護他們的安全。

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