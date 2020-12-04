基隆3度開出發票「千萬特別獎」：全家買94元鮮奶　加油也中200萬

▲七堵國稅局七堵稽徵所審核員黃珍菊（左）到全家便利商店祝賀開出千萬元發票。（圖／財政部北區國稅局基隆分局提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2020年9-10月期統一發票，經過幾日比對，財政部北區國稅局基隆分局表示，其中一組特別獎1000萬元發票，落在基隆市德二路的全家便利商店，另一位幸運兒則是在武訓街泉益加油站消費中特獎200萬元。今年基隆市第三度開出特別獎1000萬元，真是統一發票好運年！

國稅局基隆分局指出，2020年9-10月期開出特別獎1000萬元及特獎200萬元，分別由明德二路的全家便利商店及武訓街的泉益加油站所開出，幸運得主只花了94元買一罐鮮奶就報回1000萬元獎金，另一位200萬得主則是加了500元的油幸運中獎。特別提醒，這期領獎期間自2020年12月6日至2021年3月5日止，請記得及時兌獎，千萬別讓財神爺從身邊溜走；如有任何疑問歡迎電話洽詢該分局02-24331900，或國稅局免費服務電話0800-000-321，將有專人服務。

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▲基隆國稅局基隆分局銷售稅課洪課長（左）到泉益大武崙加油站祝賀開出200萬元發票。

國稅局基隆分局表示，2020年1-2月的統一發票開獎，在基隆市麥金路城上城社區的星巴克咖啡店開出1千萬元特別獎，幸運兒在2月14日情人節在星巴克咖啡店點了中杯英式紅茶110元，折扣10元，只花100元；另2020年7-8月期統一發票開獎，在基隆市安樂區麥金路的清心福全飲料店開出1千萬元特別獎，幸運兒在8月22日到麥金路的清心福全購買鮮奶茶4杯，總共花了196元。

國稅局基隆分局呼籲，近幾年來財政部推行「統一發票兌獎APP」， 民眾只要下載統一發票兌獎APP、申請／綁定手機條碼、設定領獎帳戶、設定載具歸戶，在完成這4個動作後，消費結帳時出示「手機條碼」提供店家掃描，索取雲端發票，不用再拿到紙本發票，就能享有自動對獎、中獎主動通知、獎金自動匯入、及避免發票遺失或忘記領獎等好處，而且設定領獎帳戶，可再省千分之4的印花稅。

國稅局基隆分局表示，雲端發票最吸引人的地方，除有統一發票獎項之外，還有額外「雲端發票專屬獎」的對獎資格，等於中獎機會多一次，「雲端發票專屬獎」有15組100萬元、1萬5千組2000元以及60萬組的500元獎項，總獎金高達3億4500萬元，也就是說使用雲端發票可由一般發票中獎機率千分之5，提升至千分之7。

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