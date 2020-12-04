空拍照曝光！台鐵「往宜花東路線斷」搶通恐要4天　土石淹沒鐵軌

記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳至猴硐間因連日大雨影響，造成大規模邊坡滑動，電車線冒出火花，目前該路線中斷通行。交通部長林佳龍指出，經空拍確認，坍塌的範圍多達3800立方公尺，清運搶修作業恐需4天才能完成，公路總局已協調北部與東部客運業者加班疏運。

▲台鐵瑞芳=猴硐土石坍塌。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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林佳龍表示，台鐵瑞芳至猴硐間邊坡，因連日大雨，今天早上大量土石坍方，幸好工務單位的連日監測和及時預警、以及列車長的機警地緊急停等，阻止更大災禍，確保了上百位旅客的安全。

經空拍監測的確認，該路段土石是因為山坡滑動崩塌所導致，坍塌的範圍多達3800立方公尺，清運搶修作業時間初估需要3天，電車線、軌道路線搶修復1天，返東部幹線的車班，恐需4天後才能恢復。

▲▼台鐵猴硐=瑞芳邊坡「大規模滑落」，台鐵監測急停。（圖／翻攝東森新聞）

目前瑞芳至猴硐間雙線中斷停駛，台鐵將全力搶通。該路段屬正線，運轉調整為北部發車至瑞芳折返，花東發車至猴硐折返。公路總局已協調北部及東部客運業者，全力投入本週末放假及收假的疏運應變。

台鐵局表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

另外立榮航空表示，因台鐵東部幹線交通目前無法正常通行，立榮航空今(4)日調派ATR72-600機型，加開一班飛航台北-台東來回加班機，每航班可提供70個座位，協助疏運往返北部和東部之旅客。

▲立榮航空加班機。（圖／立榮航空）

台鐵列車應變資訊

對號列車

1.樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛。

2.宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站。

3.西部往東部跨線列車行駛至七堵站。

4.東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

區間車

1.台北開往返宜蘭方向區間車行駛到瑞芳。

2.宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。

公路接駁

1.瑞芳=猴硐間辦理公路接駁。

2.交通部已請公路客運業者協助加強台北=宜蘭間加開班車以疏運旅客。

列車運行情形查詢

1.台鐵官網-更新最新資訊：http://www.railway.gov.tw/tw/index.html

2.台鐵24小時旅客服務電話：(02)2191-0096/0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)

3.各就近車站(台鐵局官方網站有各車站聯絡資訊)

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