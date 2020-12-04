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台南美食吃到飽！星宇「微旅行2.0」12/7開賣　孤味導演陪你搭機

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▲▼星宇航空微旅行2.0。（圖／星宇提供）

▲星宇航空微旅行2.0將於12/7開賣。（圖／星宇提供）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空將於12月19日推出「台北-台南雙城號」微旅行2.0，台北-台南或台南-台北純飛行體驗價NT$5,520（含稅），機＋酒二天一夜NT$16,600(雙人)起，12月7日上午10:00 於KLOOK、KKday、易遊網準時開賣。

星宇航空台北-台南雙城號12月19日首發JX8061及JX8063航班，將分別於上午9:30及11:15自桃園機場起飛，航經宮古島、沿台灣東岸於中午12：30及下午14:15抵達台南機場。

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台南-台北航班JX8062及JX8064則將分別於19日下午13:45及15:30自台南機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，傍晚16:45、18:30抵達桃園機場。

旅客可盡享3小時的完整飛行體驗，享用機上美饌，跟著機長的即時導覽，從雲端飽覽台灣美麗的海岸線及獨特地景。星宇航空也將首度在兩地候機室提供與台南蜷尾家合作的機上限定版「鐵觀音可可碎片」冰淇淋。

台南市政府為了歡迎遠道而來的旅客，除招待雙城號全機旅客，於機上享用台南80年老店銀波布丁，並開放台南機場大廳舉辦特色市集，邀請在地商家前來設攤，同時也為旅客準備了豐富的歡迎禮：合成帆布行水餃包、成功啤酒、連得堂特製雙城號煎餅、月老知我心軟糖等。

▲▼星宇航空微旅行2.0。（圖／星宇提供）

▲星宇航空微旅行2.0台南－台北票價一覽。（圖／星宇提供）

針對商務艙及雙人雅座套票旅客，分別加贈獲英國果醬比賽銀牌獎的柳營甜玉軒禮盒和九品蓮花茶禮盒。12月31日前，憑雙城號登機證，可以半票價格購買立驛國際安平遊港遊運河船票、至銀波布丁中正路門市及國華門市，購買12入禮盒享每盒優惠價380元（原價450元）。另外，於航班當日至深緣及水各分店消費，出示雙城號登機證可獲「店長精選商品」或「商品95折」之優惠。

在台南旅遊產品部份， KLOOK任一星宇航空雙城號產品，皆贈「台南古蹟門票（安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、億載金城擇一）」與「台南租車金300元（滿1,700元可使用）」，並包裝商務艙／經濟艙雙人雅座套票，包括台南必訪的奇美博物館，提供難得的「奇美聖誕週末門票」，欣賞13公尺高的聖誕樹，參加聖誕舞會、市集，敞徉在滿滿的歐洲佳節風情中，並入住台南晶英或台南香格里拉。

KKday則挑戰微旅行產品頂級規格，首度將總統套房納入產品中：雙人搭乘商務艙、賓士休旅車機場接駁，入住定價一晚超過NT$100,000的台南香格里拉總統套房、副總統套房，限量各一組，機加酒售價分別為NT$63,000、NT$52,000。

易遊網推出微旅行2.0+高鐵票的空鐵套裝行程，旅客可選擇週五搭乘高鐵出發至台南，或是週六搭乘高鐵返回桃園，讓微旅客遊程更彈性，入住榮興金鬱金香酒店、COZZI台南和逸西門館或大員皇冠假日酒店。

為了豐富飛行體驗的主題航程，星宇航空跨界與電影合作，JX8063台北-台南航班結合甫獲金馬獎及今年首部破億票房的熱門國片「孤味」，於候機室舉辦電影分享會，邀請導演許承傑與粉絲分享在台南的成長點滴及拍攝歷程，並一同搭機前往台南。

▲▼星宇航空微旅行2.0。（圖／星宇提供）

▲星宇航空微旅行2.0台北－台南票價一覽。（圖／星宇提供）

針對台南出發至桃園機場的航班，台北市政府也準備了豐富多樣的紀念品和優惠好康，並於首班機JX8062請出廣受歡迎的吉祥物「熊讚」至桃園機場接機，與旅客相見歡，讓旅客感受台北的熱情。第二班JX8064則由KKday邀請日本伊豆箱根鐵道吉祥物「萊貓」接機。

在台北旅遊產品部份，KLOOK所有雙城號產品加送「貓空纜車套票（貓纜票2張＋動物園門票、雙層巴士門票擇一）」與「台北幸福味美食金300元（滿600折抵300）」，並包裝台北晶華及香格里拉酒店的商務艙／經濟艙雙人套票，雙人NT$16,600起，加贈「愛台灣博物館季卡」，憑卡可免費入場12月19日故宮首次於夜間舉辦的《穿越古今 故宮之夜》宮廷趴。

KKday則結合Xpark票券、KKday耶誕雙層巴士（免費搭乘至新北耶誕城），入住台北香格里拉，搭乘商務艙，還有限量兩組可選擇入住台北香格里拉副總統套房。

星宇航空結合台北商家提供登機證優惠，12/31日前，憑雙城號登證，享故宮晶華用餐9折優惠、購買台北101觀景台門票，加贈「101高空明信片」乙張（含郵票）。雙城號旅客於搭機日6個月內，至星宇航空商務艙餐點合作夥伴—米其林一星餐廳Longtail用餐並出示雙城號登機證，可獲免費招待特調飲品乙杯。

星宇航空表示，搭機時需備妥當日有效的護照及健康聲明書。每人僅可攜帶7公斤以內的手提行李，不提供託運行李的服務。此外，出境時可於機場購買免稅商品，下機後不得再前往免稅店，以避免與其他國外旅客接觸。機上免稅品需於出發前24小時完成預購，機上不提供銷售服務。

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