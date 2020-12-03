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車長趴地開門挨轟！台鐵決定「換站務員跪」　工會怒：把人當笨蛋

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▲▼台鐵列車長趴地開車門。（圖／台鐵產工提供）

▲台鐵列車長趴地開車門，立委洪孟楷質疑不妥。（圖／台鐵產工提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局遷移勤務宿舍，自12月起列車長不再隨車進出樹林調車場，導致列車長必須在樹林站手動趴地開門，畫面曝光引起立委質疑不妥。台鐵產業工會表示，台鐵局經過檢討，竟決定改由「樹林站務員趴地開門」，痛批「台鐵把人當笨蛋，換人跪就當改善」。

台鐵12月起實施新措施，因為台鐵將列車長勤務宿舍從樹林調車場搬至樹林站，因此自12月起，列車長將會在樹林站提早下車，不派員隨車進入調車場，預計試辦半年。在列車從調車場開往樹林站間時，車長也不會在車上，因此車長必須在樹林站趴下手動打開車門，才能讓旅客上車，由於從未見過，讓民眾對此狀況相當驚訝。

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▲▼台鐵車長趴地開門。（圖／台鐵產業工會提供）

▲▼台鐵車長趴地開門。（圖／台鐵產業工會提供）

▲▼台鐵車長趴地開門。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵產業工會表示，受到各界批評，台鐵局進行檢討，想不到最後竟要求由「樹林站員」去做扳動考克的動作。產工指出，考克是屬於緊急應變措施，台鐵卻當成常態來使用，台鐵害怕媒體壓力，又從車長轉嫁壓榨車站基層的站務員工，要站務員繼續跪著去做這項不合理的措施。

台鐵產工質疑，台鐵局直說員工是最大的資產，要好好照顧員工；結果卻讓員工趴跪在月台上開車門，難道這樣不會有損路譽嗎？工會不能容忍此一有損員工形象及尊嚴的政策施行。

台鐵產工呼籲，台鐵局即刻取消並更改這個決策。勿讓基層員工勞勞相爭，並回歸制度基本面解決這個問題，否則工會不排除協助車站員工做進一步訴求動作。

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