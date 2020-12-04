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瑞芳-猴硐路線阻斷！台鐵「樹林=宜蘭停駛」　花蓮站擠滿人等退票

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▲▼台鐵花蓮站擠滿旅客等候退票。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵花蓮站擠滿旅客等候退票。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

受到連日大雨影響，台鐵瑞芳-猴硐間大規模邊坡滑動，電車線出現火花，目前路線中線，東西正線路線不通。台鐵局指出，對號列車樹林=宜蘭間停駛，若對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費。

今(4)日上午08:30猴硐站通報，因大雨不斷，瑞芳=猴硐間西正線邊坡大規模滑落，東正線電車線冒火花，為確保行車安全，東西正線雙線即刻暫停運行，410次及4148次列車停於現場。

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台鐵局表示，已成立局本部一級應變小組及宜蘭區應變小組。各車種應變措施啟動，對號列車部分，樹林往宜蘭、花蓮、台東列車，樹林=宜蘭間停駛；宜蘭、花蓮、台東往北行駛至宜蘭站；西部往東部跨線列車行駛至七堵站；東部往西部跨線列車另由七堵站特開。

目前花蓮站已擠滿等候退票的旅客，花蓮站僅有少數往南列車仍有行駛，也沒有公路接駁，許多旅客在現場急著換票，或是改搭乘客運離開。

▲▼台鐵邊坡滑落。（圖／台鐵）

▲▼台鐵發生大規模邊坡滑落。（圖／台鐵）

▲▼台鐵邊坡滑動。（圖／台鐵）

區間車部分，台北開往返宜蘭方向區間車行駛到瑞芳；宜蘭開往台北方向區間車行駛到猴硐。公路接駁部分，瑞芳=猴硐間辦理公路接駁，交通部已請公路客運業者協助加強台北=宜蘭間加開班車以疏運旅客

旅客可透過台鐵官網、台鐵24小時旅客服務電話(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)、車站等詢問列車運行情形。

台鐵局表示，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

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