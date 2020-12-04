中國新「人造太陽」首次放電　中核：核聚變技術突破

▲中國環流器二號M裝置（HL-2M）在成都建成並實現首次放電。（圖／取自中核集團）



記者陳政錄／綜合報導

中國核聚變領域發展出現突破。據中國核工業集團（中核）通告，其新一代「人造太陽」裝置—中國環流器二號M裝置（HL-2M），於4日14時02分在成都建成並實現首次放電。

中核集團表示，這標誌著中國自主掌握了大型先進託卡馬克裝置的設計、建造、運行技術，為核聚變堆的自主設計與建造打下堅實基礎。

中國環流器二號M裝置，是中國目前規模最大、參數最高的先進託卡馬克裝置，採用更先進的結構與控制方式，等離子體體積達到國內現有裝置2倍以上，等離子體電流能力提高到2.5兆安培以上，等離子體離子溫度可達到1.5億度，能實現高密度、高比壓、高自舉電流運行。

在此之前，中核集團先後發展了多種類型的磁約束聚變研究裝置，建成中國環流器一號、新一號和二號A裝置等。

為進一步讓核聚變研究裝置可控，中核集團於年初就放出訊息，表示新一代「中國環流器二號M」，預計於2020年投入運行。大陸官媒《人民日報》海外版也刊出專文介紹，表示若核聚變能實現和平利用，將有助於解決全球的能源問題。

從技術上來說，中核集團的反應器，由20組環向場線圈中心段組件，和中心螺旋管線圈裝配而成，總體重量約90噸，因產生能量的核聚變原理與太陽光的原理相似，也被稱為「人造太陽。」

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