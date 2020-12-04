零和遊戲過時　中國駐美大使崔天凱：兩國需開闢新路





▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）



記者陳政錄／綜合報導

面對美國總統大選結果逐漸明朗，民主黨拜登明年上任，中國駐美大使崔天凱於當地時間3日表示，中美關係的發展，給兩國和世界帶來了巨大利益。「我們必須對未來形成共同願景、作出正確選擇」，強調若要站在正確的一邊，第一步就是要摒棄過時思維、開闢新路。

中美研究中心3日在華盛頓以視訊方式舉行年會，主題為「美國大選後的中美關係前景」。崔天凱說，2020年即將過去，這是極不尋常的一年，可能成為一個歷史轉折點，戰勝新冠肺炎疫情、恢復全球經濟增長、保護人民生命健康，是當務之急。

談到後疫情世界，崔天凱說，對中國來說，選擇是明確的。中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是兩國唯一正確的選擇。

他還特別提到中美破冰的關鍵人物、前美國國家安全顧問季辛吉。他說，「季辛吉博士」首次訪華近50年來，中美關係的發展給兩國和世界帶來了巨大利益。未來，中美必須作出正確選擇，確保中美關係沿著建設性軌道、朝著共同確定的目標發展。

他表示，零和遊戲已經過時。企圖煽動不同國家和文明之間的疑慮，甚至仇恨，是極不負責任的。崔天凱認為，「那些沉迷於大國對立的人已經把腳伸進了陷阱」，直指應摒棄過時的思維，為中美關係開闢一條新路。

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