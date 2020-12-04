比Google快100億倍！　中國發表量子電腦原型機「九章」

▲中國科學院院士潘建偉、陸朝陽教授等組成的研究團隊與合作者，構建了76個光子的量子電腦原型機「九章」。（圖／取自中新社）



記者陳政錄／綜合報導

中國宣布成為第二個實現「量子霸權」的國家。據《央視》、《人民日報》等官媒報導，中國科學技術大學與中科院、國家並行計算機工程技術研究中心合作，成功研製出量子電腦原型機「九章」，根據理論，該量子計算系統比目前最快的超級電腦「富岳」快100萬億倍，也比Google去年發表的量子電腦原型機快100億倍。

量子電腦原型機「九章」係由中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽等組成的研究團隊，與中科院上海微系統所、中國國家並行計算機工程技術研究中心合作，構建出76個光子的量子計算原型機。

▲「九章」量子計算原型機光路系統原理圖。（圖／中國科學院）

用以求解數學算法「高斯玻色取樣」上，「九章」僅需要200秒，而日本超級電腦「富岳」需要6億年，比美國公司Google去年推出的53個超導比特量子電腦原型機，快了100億倍。

大陸官媒報導，此一成果使中國成功達到量子計算研究的第一個里程碑：量子計算優越性（量子霸權）。並指相關論文於12月4日，線上發表於國際學術期刊《科學》上。

報導稱，潘建偉團隊之所以將量子電腦原型機命名「九章」，是用以紀念中國古代最早的數學專著《九章算術》。潘建偉說，我們實驗中要用到的一些關鍵器件，國外一直對我們進行禁運，但是我們靠自己、靠國內協作單位，做出了世界上最好的量子光源。

研究團隊指出，這個成果為未來實現可解決具有重大實用價值問題的規模化量子模擬機，奠定了技術基礎；基於「九章」量子電腦原型機的高斯玻色取樣算法在中國發展圖論、機器學習、量子化學等領域上具有潛在應用，將是後續發展的重要方向。

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