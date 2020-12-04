遭美列「國防黑名單」　中芯國際在香港停牌

▲中芯國際遭美國列入國防黑名單。（圖／CFP）



記者陳政錄／綜合報導

中美貿易緊張局勢升級。美國國防部3日將中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）等四家公司，列入所謂「中共軍工企業」的國防黑名單，造成中芯國際4日上午9時33分起，在港交所停牌，暫停買賣。

面對美國的舉動，中芯國際4日一早即發佈公告稱，公司關注到美國國防部網站，有一則將本公司加入中國涉軍企業名單的消息，本公司正在評估影響，請各位投資者注意投資風險。

據路透報導，美國國防部此次一共將中國建設科技集團（CCTC）、中國國際工程諮詢公司（CIECC）、中海油（CNOOC）、中芯國際（SMIC）四家企業，列入「軍工企業」黑名單，認為其公司經營受解放軍控制，將禁止美國人投資。目前，該黑名單中的中國企業數已達到35家。

路透報導稱，此舉可能會加劇美國總統當選人拜登上任前，中美兩國的緊張關係。

受此影響，中芯國際今天上午在香港停牌。停牌前，公司股價跌2.25%，報21.7港元，市值1670億港元。

業內人士分析，川普政府此次是為精準打擊中國晶片製造業。由於中國半導體產業高度仰賴進口，而中芯國際身為中國最大的晶片製造商，主要向華為等企業供貨，是美方打擊的首要標的。

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