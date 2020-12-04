大陸篩劑「限用3廠商」卻驗0確診　機密文件曝：官商勾結引爆疫情

▲美媒報導，中國因為官商勾結，僅使用3家不知名廠商的劣質篩劑導致疫情爆發。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

新冠肺炎2020年初於武漢爆發群聚感染，然而，中國自1月5日至17日並未申報任何確診病例。據《美聯社》3日報導，有機密文件顯示，中國防疫單位與3家上海公司私下交易，只使用他們的篩檢試劑，卻因品質低劣，起初的一段時間即使有篩檢也根本驗不出病毒，導致後來疫情的火速延燒。

《美聯社》針對中國40位醫生、疾控中心員工、衛生專家、內部人士以及數百則機密文件進行調查後發現，中國疾病預防控制中心將病毒篩劑的設計與銷售獨家授權給3家默默無名的上海公司GeneoDx Biotech、Huirui Biotechnology以及BioGerm Medical Technology，他們不僅與防疫官員有私人關係，還有金錢上的後門交易，內部的知情人士也要求匿名。

報導稱，其中一家公司BioGerm於3年前才在一間小辦公室成立，只有不到100名員工，卻突然打敗了武漢一家知名檢驗公司，或其他擁有數千名員工的競爭企業。雖然不清楚中國疾控中心與這3家公司是否確定違法，但當時防疫當局極力阻止其他單位自行使用原本的檢驗篩劑，規定必須將樣本送到官方授權的實驗室，且這些地方都僅能使用這3家公司的篩劑。

▲中國武漢2020年初曾經歷封城。（圖／記者魏有德攝）

報導提到，公定篩劑的品質低劣，出現許多不確定或假陰性的篩檢結果，導致中國自1月5日至17日並未申報任何的確診病例，儘管後來的疫調顯示，有數百人應該是在那期間被感染。此外，即使後來其他廠商出現了更成熟的技術，疾控中心仍然僅支持3家上海公司的篩劑，數量不足的情況下，檢疫量能也非常有限。研究指出，若中國能早2周開始限制集會、警告民眾等防疫措施，許能減少86%的病例。

報導指出，1月22日中國國家衛生委員會悄悄將3間上海公司從新冠病毒推薦分銷商名單中刪除，政府23日下令武漢封城後3家公司面臨極大的物流障礙。26日，官方設立了綠色通道，讓其他企業的篩劑能快速獲得批准，國家醫藥管理局當時批准了7家公司的篩劑，原本的其中1家上海公司Huirui遭到剔除，公司CEO當時歸咎於自家產品在商業測試方面缺乏經驗。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢