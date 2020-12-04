王世堅轟柯文哲有「愛鬼扯的嘴」：請為失言正式道歉

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲2日表示社宅混居設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人」，引發批評，但他則反嗆被「黑柯產業」貼標籤，其本意是要藉由各種房型、多元族群入住，達到去歧視效果。對此，台北市議員王世堅表示，柯文哲無論用任何理由，都救不了那張愛鬼扯的嘴，用貧窮來界定人的標準，已失首都市長風範，請道歉。

明倫社宅3房型月租4萬500元，消息一出，遭質疑太貴。柯文哲2日致詞時提及，當時要蓋社宅，結果所有里長都反對，「怕一蓋下去住進來全是窮人，變成貧民窟。」而他也去看萬華平宅，「都是窮人」，所以混居是很重要的概念，設計理念是「不希望所有住在裡面的都是窮人。」

柯文哲一席「不希望所有住在裡面的都是窮人」言論，引發外界熱議。在臉書上，柯文哲也進一步說明，「讓無論是弱勢或窮人，都能安心自在的住在社會住宅，這是我今天致詞時的原意。我知道黑柯產業又動起來了，在我努力去標籤的時候，又有人努力給我貼標籤；沒關係，你們就繼續超譯，我就繼續超蓋。蓋更多、更好的社宅、當大家的好厝邊。」

對此，王世堅批評，柯文哲亂講話還瞎扯「超蓋」！根本只是「超愛臭蓋」！柯文哲2014年在公宅政策上表示4年兩萬戶、8年五萬戶，結果現在任職6年，加上前朝的公宅才蓋好2700戶。

王世堅奉勸柯文哲，「不要講的一畚箕、做嘸一湯匙」，應該多做少說，甚至只做不說！他痛斥，柯文哲無論用任何理由，都救不了那張愛鬼扯、臭蓋的嘴，用貧窮來界定人的標準，這已經有失首都市長的風範，「柯文哲請正式向市民，以及你認為的窮人道歉！」

王世堅也用Hashtag強調，「失言就是失言；超蓋是超臭蓋」。

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