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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯朱舊識相逢撇政治為公益同台　未來合作「自然就好」

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲順利連任後，下一步劍指總統大位，近來頻頻對藍營釋出善意；無獨有偶，國民黨主席明年改選，前主席朱立倫鴨子划水布局，計畫攏絡第三勢力壯大聲量。柯、朱2人4日睽違2年再度同台，一同出席銀光守護貼記者會，2人互動不錯，但被問到未來是否在政治上會合作？柯稱「自然就好」，朱則說，2人是舊識了，「公益能就結合就是好事」。

▲台北市長柯文哲、朱立倫出席銀光守護貼推廣計畫。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、朱立倫出席銀光守護貼推廣計畫。（圖／記者林敬旻攝）

被問到睽違2年同台背後是否有政治目的？柯文哲表示，想太多，人家來邀請出席失智症的公益活動，還說是朱立倫要來，「我說沒問題啊，就這樣，故事就這麼簡單」。

身為銀光未來創新協會創辦人的朱立倫則表示，真的想太多了，我們在做公益活動到各縣市，一定會邀請在地首長，「今天很謝謝柯市長百忙當中願意來參加，我想我們對於失智長者能夠做守護貼避免他走失、能夠讓家人安心，這好事情，很謝謝柯市長」。

朱立倫說，協會通知了台北市政府有這樣的活動，柯市長說跟他的理念也相同，柯市長今天來參加表示對這樣活動的支持，我們也很感謝，「台灣不是只有政治，大家能夠在公益當中能夠多多合作、多多促進公益的推廣，是好事」。

至於雙方未來是否會在政治上也結合？柯文哲想了想，「這要怎麼回答？自然就好」；而朱立倫則說，我們本來就是舊識了，也是老朋友，今天大家問我們為什麼2年多沒有同台，「因為我2年沒有工作了，只能做公益啊」，公益能結合就是好事，我相信未來如果在台北市有很多公益活動的話，我還是會邀請柯市長，只要柯市長有時間，非常歡迎。

媒體追問，舊識的關係會不會讓雙方合作更順暢？柯文哲說，「你為什麼要問這麼多奇怪的問題，反正我們幕僚都是認識」。

而在訪問過程中，媒體也問柯文哲近來勤打萊豬，但似乎成效不佳，聲量沒有隨之上漲？柯文哲表示，「這有什麼關係，唉唷」；一旁的朱立倫趕忙幫腔，我幫柯市長回答一下，我一直覺得好奇怪，大家都希望聲量，「如果是負面聲量會比有聲量好嗎？常常聲量最大的都是一些負面聲量，可能最近蘇院長聲量最高」。

▲台北市長柯文哲、朱立倫出席銀光守護貼推廣計畫。（圖／記者林敬旻攝）

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