進口商自救宣示不進萊豬　柯文哲：我感覺沒有政府在做事

記者陳家祥／台北報導

含瘦肉精美豬將在明年開放進口，但超過80家的全國進口豬肉肉品業者在3日下午聯合表態維持「不進口萊豬」並將自主標示不含萊克多巴胺；行政院則回應，對於業者基於商業、消費者權益的考量，樂觀其成。對此，台北市長柯文哲4日酸，源頭管理、明白標示政府來做很容易，現在鬧到業者要自救，「我現在是感覺無政府，沒有政府在做事」。

▲台北市長柯文哲、朱立倫出席銀光守護貼推廣計畫。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長柯文哲4日與前國民黨主席朱立倫合體，共同出席「銀光守護貼推廣計畫」記者會。針對80家進口商宣布不進口萊豬，柯文哲說，源頭管理、明白標示是自己一貫的主張，「政府來做很容易，現在已經鬧了這麼大，變成民間業者要自救，不然他生意也會大受影響」。

柯文哲直言，這種事情本來就應該政府來做，怎麼會政府都不作為，民間為了自救然後政府說我樂觀其成，「奇怪，這個...不是有政府什麼（有政府會做事，蘇內閣口號），我現在是感覺無政府，沒有政府在做事」。

朱立倫則說，其實源頭能夠管理然後標示清楚，本來就是對消費者的保障，「據我所知，美方也沒有意見，反倒我們的政府畏首畏尾，不知道在做什麼」。朱說，自由貿易的精神讓消費者自己選擇他要吃什麼，是很正常的，我們把源頭管理好、標示很清楚，我們的消費者為了健康不吃萊豬，我相信不管是美方、不管是各方，都不能有意見，這本來就是消費者的選擇」。

另外，行政院近來不斷出包，從皇家牛肉麵到信功實業，接連想拉民間業者背書都遭倒打一耙，柯文哲也大酸政院，他媽媽說吃飯有時候也會咬到舌頭，「他（行政院）吃太快了」。

朱立倫則表示，自己只有一個感想，蘇院長在施政過程中應該要以民眾角度出發，不要以政治利益做考量，前一段時間打冠軍牛肉麵，現在又提到信功，自己被反打回來，「還是實實在在做事比較重要，把事情做好，民眾關心的議題做好最重要」。