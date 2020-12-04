印尼移工暫停入台！彰化緊急啟動長照關懷服務...最高補助3萬6

▲因應印尼移工暫緩入台，彰化縣衛生局啟動長照關懷服務。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

因應新冠疫情中央防疫政策，移工引進受限，為照顧彰化縣聘有家庭外籍看護工的家庭，彰化縣長王惠美指示彰化縣長期照顧中心，即日起針對「新聘看護工未能入台」的家庭，啟動長照關懷服務，最高失能第八級每月有36,180元補助，以減輕家庭照顧者壓力及提升家庭生活照顧服務品質。

中央流行疫情指揮中心鑑於印尼COVID-19疫情嚴峻，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，自12月4日至17日暫停引進印尼籍移工入境來台工作二週，影響本縣申請外籍看護工的家庭。

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彰化縣衛生局對此表示，將協助這些家庭使用長照2.0的服務；若經長照中心照顧管理專員到宅評估後，符合需求等級失能第2級以上者，即可申請使用各類長照服務，包括喘息服務、居家服務、日間照顧、專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務等。最高失能第八級每月有36,180元補助，可用於居家服務，如協助洗澡、餵食、陪同就醫等項目，及一年最高補助 21天之喘息服務。雖無法完全取代外籍看護工，但可減輕照顧者照顧負擔，補足無照顧者空窗期的缺口，降低家庭照顧者之壓力。

局長葉彥伯強調，目前長期照顧中心已指派專人主動電話關懷詢問個案家屬長照需求，說明可使用的長照2.0服務內容，鼓勵家屬申請。長照中心接獲申請，會在3天內指派專人到府評估，依據評估結果，擬定照顧計畫及安排照服員到案家服務。

衛生局初步統計，縣內受上述防疫政策影響的長輩個案共計121人，將協調縣內長照合約單位，迅速銜接長照服務，以減輕家庭照顧者壓力及提升家庭生活照顧服務品質，衛生局呼籲民眾多加利用，如有相關問題可撥打長照專線1966，或直接來電04-7278503本縣長期照顧管理中心洽詢。

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