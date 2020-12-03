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妻中風哀號30年　夫不捨悶殺...鑄大錯奔護理站痛哭「對不起」

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▲▼蔡男涉嫌悶殺臥床數十年的中風妻，到殯儀館等待檢察官會同法醫解剖確認病妻死因。（圖／記者陳以昇攝）

▲蔡男涉嫌悶殺臥床30年的中風妻後，到殯儀館等待檢察官解剖確認病妻死因。（資料照／記者陳以昇攝）

記者劉昌松／台北報導

年近70歲的蔡姓男子，妻子30年前中風開始臥床，日前妻子因發燒住院不斷哀號呻吟，蔡男心疼妻子痛苦數十年，一時情緒失控，悶住妻子口鼻一段時間後，跑到護理站哭喊「對不起」，但妻子經急救5天仍宣告不治，台北地檢署3日依殺人罪嫌起訴蔡男，但考量蔡男長年照護已身心俱疲，其情可憫，幫忙求情建議法院輕判。

據了解，蔡男的妻子30年前中風後，無法與外界言語溝通，當時2人的獨子還在念國小，多年由蔡男負責照護，因為妻子只要躺著就會不舒服的哀號呻吟，蔡男時常要費力坐在妻子後面幫忙撐住坐姿，後來妻子又多次中風，開始請看護協助照顧，兒子則外出工作賺錢。

▲▼ 蔡男(白帽)因不忍妻子臥床多年，涉嫌悶死妻子後，由兒子協助辦理交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲蔡男(白帽)被移送法辦後，兒子幫忙向檢察官求情。（資料照／記者劉昌松攝）

9月間，蔡妻無故發燒被送進台北長庚醫院，剛好看護也生病住院，又是剩下蔡男獨自照顧老伴和看護，9月5日晚間，蔡男聽著妻子無助的哀號聲，插著點滴的針頭脫落又噴出血來，蔡男想到妻子已經經歷數十年痛苦，他自己也已身心俱疲，一時亂了方寸，伸手摀住老伴口鼻，過了一陣子後，蔡男才神智清醒鬆手。

驚覺鑄下大錯的蔡男跑向病房護理站，激動痛哭著說：「對不起」，護理人員呼叫醫師一同前往急救，但蔡妻5天後仍宣告不治，蔡男到案坦承犯行，兒子也幫忙求情，檢察官諭令蔡男5萬元交保，考量蔡男已觸犯殺人罪，依法起訴，但也為蔡男求情，希望法院依自首、其情可憫等理由，從輕量刑。

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