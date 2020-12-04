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老翁不捨愛妻臥床30年「親手悶死她」　哭奔護理站：我太太解脫了

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記者黃翊婷／綜合報導

67歲的蔡姓男子照顧中風妻子30年，因為不忍老伴住院痛苦這麼多年，一時情緒失控用手悶住口鼻，等到回過神來才趕忙跑到護理站哭喊「我太太解脫了」、「對不起」。雖然台北地檢署檢察官依殺人罪嫌起訴蔡男，但也建請法官從輕量刑；這件事情在網路上傳開後，也掀起網友熱議，紛紛留言感嘆，「30年……都要瘋了」、「說真的，這是法律的錯」。

▲▼蔡男涉嫌悶殺臥床數十年的中風妻，到殯儀館等待檢察官會同法醫解剖確認病妻死因。（圖／記者陳以昇攝）

▲蔡男在殯儀館等待檢察官會同法醫解剖確認病妻死因。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，蔡妻30年前中風後，無法透過言語與外界溝通，當時兩人的獨子還在念國小，多年來都是由蔡男負責照顧。因為妻子只要躺著就會不舒服，還會哀號呻吟，他時常要費力坐在妻子後面幫忙撐住坐姿，沒想到後來又多次中風，這才開始請看護協助照顧，兒子則外出工作賺錢，分擔生活開銷。

今年9月間，蔡妻無故發燒被送進台北長庚醫院，剛好看護也生病住院，剩下蔡男獨自照顧老伴和看護。9月5日晚間，蔡男聽到妻子無助的哀號聲，插著點滴的針頭脫落還噴出血來，他一想到妻子已經經歷數十年的痛苦，自己也身心俱疲，一時情緒失控，伸手摀住老伴口鼻，過了一陣子才回神並趕緊鬆手。

驚覺鑄下大錯的蔡男跑向病房護理站，激動哭喊著「對不起」、「我太太解脫了」、「我太太死了」等話。護理人員見狀，警覺情況不對勁，急忙呼叫醫師一同前往急救，無奈蔡妻還是在5天後宣告不治。

▲▼ 蔡男(白帽)因不忍妻子臥床多年，涉嫌悶死妻子後，由兒子協助辦理交保。（圖／記者劉昌松攝）

▲兒子協助父親（白帽者）辦理交保。（圖／記者劉昌松攝）

蔡男的兒子得知消息後十分悲痛，但還是替父親求情。檢察官則諭令蔡男以5萬元交保，考量他觸犯殺人罪，應該依法起訴，但也希望法官能看在自首、其情可憫等理由上，從輕量刑。

有網友將相關新聞報導轉貼到PTT八卦板，大家幾乎都是一面倒力挺蔡男，並留言感嘆，「不忍」、「好可憐」、「讓一個人痛苦30年，這社會是怎麼了」、「30年……都要瘋了」、「之前也有個照顧19年後殺母的，說真的，這是法律的錯」、「何必關他？他早就坐牢30年了，以後的心牢更是到死才能解脫」。

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