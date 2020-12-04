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2正妹泡湯被同性偷拍！慘變「成人網主角」　網怒喊好難防

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▲▼2正妹泡湯遭到同性偷拍。（圖／翻攝自微博）

▲偷拍女生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

很多人閒暇之餘會選擇泡湯來放鬆。12月2日，微博一女網友發文稱，她在河南鄭州的「湯盛溫泉」洗澡時，竟被另一名女子偷拍了多段不同角度的裸體影片。警員到場後更發現，偷拍女子在不同溫泉會館偷拍了不同的女孩，更在微信上向他人傳裸體影片，疑似偷拍賺錢。網友心驚質疑，這背後一定有一個偷拍的利益鏈。

據《大眾網》報導，「昨天晚上發生的事情，現在回憶還是氣得不行！」2日，桃子（化名）在微博爆料稱，12月1日，她跟朋友去鄭州湯盛溫泉洗澡，洗頭的時候發現斜對面有個女子用手機後置攝像頭對著她們拍攝。

「我還愣了一下，然後讓她把手機放下去不要對著我，她說怕手機進水，我又強調了一遍讓她放下，她拿的時候我朋友發現螢幕亮著，就過去說要看一下她拍了什麼？」桃子說，她看到對方手機裡有多段影片，於是馬上就把對方手機奪了過來，讓朋友報警。

▲▼2正妹泡湯遭到同性偷拍。（圖／翻攝自微博）

▲受害女生發文怒斥。（圖／翻攝自微博）

期間，偷拍女生完全不覺得自己有錯，就一直說「我刪了不行嗎，我現在就給你刪了」。後來，雙方爭吵聲音引起了店方的注意，「來了個穿黑西裝的女主管，攔在我倆中間說她年紀小，讓我看著她把影片刪掉。」但是，桃子沒有同意。

隨後，警員趕到，雙方一起到了派出所。桃子發現，偷拍女子手機裡共有8、9段影片，長度5、6分鐘到8、9分鐘，拍攝於多家溫泉會館。

同時，該女子的微信聊天記錄顯示，她把拍攝的影片傳給了一個男子，「她跟那個男的聊天記錄非常非常露骨噁心，那個人讓她把兩個女學生拍清楚一點，細節說得非常到位！而且她還發了其他女生影片，看背景不是在一家拍的，拿著手機跟著人家拍。」

▲▼2正妹泡湯遭到同性偷拍。（圖／翻攝自微博）

▲店家的處理也找到質疑。（圖／翻攝自微博）

「我被偷拍的地方是浴室，洗澡的位置，我就非常不能理解，她拿著手機在這裡面來回轉，竟然沒有一個服務員發現，在浴室用手機也沒有被制止，告知她這個區域不可以拿手機進來」桃子表示，事情發生後商家也沒有積極配合她們攔住對方，同時她跟朋友在大廳等員警的時候，也沒有工作人員過來問一下，或者說一句抱歉。

2日，湯盛溫泉回應稱，「對於此次事件的發生，作為酒店方我們深表歉意；作為項目管理方，我們沒有及時發現不良之徒，這是我們的失誤。事後我們也第一時間組織了高級會議，針對此事件進行反思，並在以後的工作運營中，進行不斷優化與提升，爭取為每一位顧客提供一個更愉悅的體驗。」

據悉，偷拍靳姓女生今年21歲。目前，鄭州市公安局鳳凰台派出所以侵犯公民個人隱私對其處以行政拘留10日，罰款500元（人民幣，下同）的處罰。警方表示，也將繼續對靳女涉嫌違法犯罪行為進行偵查。

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