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厚工！女模全裸日光浴　淫警出動直升機偷拍　獲賠760萬

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▲狄克森指波格莫爾絕透露偷拍過她多少回，侵犯了她的隱私、並造成她極大困擾。(圖／翻攝自電視畫面)

狄克森指波格莫爾絕透露偷拍過她多少回，侵犯了她的隱私、並造成她極大困擾。(圖／翻攝自This Morning電視節目畫面)

國際中心／綜合報導

曾在《太陽報》擔任「第三頁女郎」(Page3 girl)的英國前女模狄克森(Tracy Dixon)愛好裸體日光浴。未料此舉卻引來對她極度迷戀的「波麗士大人」波格莫爾(Adrian Pogmore)的覬覦，竟然出動警用直升機偷拍。狄克森為此求償20萬英鎊(約新台幣760萬元)，目前警方已跟她達成和解。

54歲的狄克森聲稱，在南約克郡執勤的波格莫爾絕透露已經偷拍過她多少回，侵犯了她的隱私、並造成她極大困擾。

英國《鏡報》報導，波格莫爾動用警方價值200萬英鎊(約合7800萬元新台幣)的直升機來偷拍她。該直升機配備高解析度攝影機，可以清楚拍到2英哩(3.22公里)外的車牌號碼。

今年同樣是54歲的波格莫爾之前是空中支援部隊的一員，他還用這架直升機偷拍過別的日光浴者、以及一對在露台上做愛的伴侶。 2017年時，他因為承認4項「公職人員不當行為罪」遭到解僱，並入獄一年。

南約克郡警方表示已經跟狄克森達成和解，但拒絕透露是否如她要求的支付20萬英鎊(約760萬元新台幣)賠償費。警方在發給《鏡報》的聲明中說：「各方都必須遵守保密條款。所有有關刑事、民事和不當行為的訴訟都已經結束。」

據了解，警方還支付了雙方的訴訟費用。 狄克森之前談到波格莫爾時說：「他是納稅人供養的變態者。當他為滿足自己的性衝動在空中偷拍時，犯罪分子正在四出犯案。」

狄克森說，她跟波格莫爾在羅瑟勒姆市(Rotherham)上同一所學校，她懷疑對方「一直在秘密地盯著我、糾纏著我，跟踪我長達數十年。」

加入警隊已有己22年的波格莫爾被形容是「時髦、而且對性十分著迷的空中觀察者。」據說，當他從1000英呎(約300公尺)高空「窺探」別人時，他真的以為自己可以凌駕於法律之上。

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