台南某高中傳偷拍！高三女如廁「揪整組針孔」　竟是準醫科男涉案

▲高三男學生涉嫌在校內女廁安裝針孔偷拍。（示意圖／資料照）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市某高中日前傳出一名高三準醫科男學生於女廁安裝針孔偷拍，受害女學生發現詭異光點後上前查看，赫然在垃圾桶後方尋獲一組針孔攝影機，立即將機器拔除並準備送交老師辦公室，不料途中一名男同學見狀，竟飛奔上前意圖搶奪攝影機，雙方當即在走廊爆發拉扯，整起偷拍事件因此曝光。事後校方遭控處理態度消極，對此學校則回應，當天已依程序通報，現性平會也已組成小組調查中。

據了解，該學校一名高三女學生11月中旬時於校內女廁如廁，卻突然瞥見垃圾桶旁出現詭異光點閃爍，定睛查看後竟揪出整組針孔攝影機，女學生嚇得急忙將機器拆下，並準備送交老師辦公室，不料途中卻遇上另名男同學上前搶奪，雙方當場在走廊上爆發拉扯，驚動全校師生。

案件曝光後，有知情人士匿名在社群網路上PO文，指控校方針對這起偷拍事件處理態度消極，且由於該名涉嫌偷拍的高三男學生在校成績優異，有望錄取醫科為校爭光，校方為了校譽、以及該名男學生前途，希望息事寧人，不許學生四處張揚。

對於PO聞者說法，校方則反駁從未意圖隱匿偷拍事件，案發當天即立即依程序通報校安、社政通報，同時性平會也組成小組進行調查，將持續清查受害人數、及案情細節，3個月內將會有調查結果出爐。校方還指出，經初步了解，該名男學生會有偷拍行為係因課業壓力太大，加上對於性感到好奇，才會上網購買針孔並安裝於校內女廁。

對於這起校內偷拍案，轄區警方則表示，目前尚未接獲學校通報，但該名男學生行為極可能已經觸法，後續將循管道進行了解。