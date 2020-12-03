桃園短裙女逛商場　色店員緊靠偷拍「大腿內側」下場曝

▲桃園市桃園區百貨商場陳姓店員，今年7月間見女子進入店內閒逛，趁其不備以手機偷拍裙底風光，女子驚覺後報警處理。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區某百貨商場陳姓店員今年7月間，見一名身材曼妙女子進入商場閒逛，趁其未注意之際以手機偷拍女子大腿內側之裙底風光，女子察覺陳緊靠身邊還拿著手機，懷疑遭偷拍報警處理；桃園地院根據警方查扣手機與翻拍手機內偷拍照片，審結依竊錄他人身體隱私部位罪判處2月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間責付保護管束，並須向公庫支付2萬元與參加2場法治教育課程，還可上訴。

檢警調查，陳姓男子在桃園區某百貨商場擔任店員，今年7月6日晚間7時許，1名穿裙裝女子進入百貨商場採購，陳見女子身材曼妙乃藉機緊靠其身旁，趁其不注意時，偷偷以手機在其大腿內側隱私部位偷拍裙底風光，女子回頭驚見陳男持手機懷疑被偷拍，立即打電話報警處理。

桃園警分局員警到場後，確認陳男手機有偷拍女子裙底照片，依妨害秘密罪嫌移送桃檢偵辦，檢方複訊時，陳男坦承犯行不諱，被依妨害秘密罪嫌聲請簡易判決處刑。

地院法官審酌，陳男無故以手機竊錄女子身體隱私部位，侵害個人隱私，造成其心理莫大恐慌，惟念陳男坦承犯行，態度尚可，且未曾因犯罪經法院判處罪刑確定，法官審結依竊錄他人身體隱私部位罪，判處2月有期徒刑，緩刑3年，緩刑期間責付保護管束，判決確定之日起6個月內向公庫支付2萬元，並參加法治教育2場次，還可上訴。

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