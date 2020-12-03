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下樓拿包裹！28歲女慘變「SOD主角」　9秒影片曝光崩潰提告

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▲▼女子慘變SOD女主角。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲女子只是下樓拿包裹，竟慘變SOD女主角。（圖／翻攝《紅星新聞》）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江28歲的吳姓女子日前下樓拿包裹，沒想到竟然遭到偷拍，還被毀謗「與外送員偷情兩次」，故事曲折離起，如「SOD劇情片」一般，導致她身心崩潰，時常睡不著、作惡夢，最後請了律師，對3名造謠者提出告訴。

綜合陸媒報導，吳女原先住在北京，今年3月與男友搬到浙江杭州，從事設計師工作。她7月7日下班後，站在社區門口的快遞站，準備領取包裹。

由於當時領貨的人眾多，她一邊滑手機一邊等待，沒想到竟然因此被錄影。時間隔了一個月，她突然收到北京朋友的訊息，竟然是她被偷拍的9秒影片，還附上了幾張照片與一段故事，她在故事裡被設定成「小富婆」，因為耐不住寂寞，主動勾引外送員2次，故事在網路上瘋狂流傳，附近住戶、公司同事都收到消息，甚至還有陌生網友私訊辱罵她。

吳女感到相當崩潰，選擇報警處理，「隨著事件發酵，擴散範圍大到我難以承受的程度，不僅限於杭州一地傳播，其它城市，甚至國外的朋友都能看到。」

▼女子只是下樓拿包裹，竟然遭到偷拍、造謠。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼女子慘變SOD女主角。（圖／翻攝《紅星新聞》）

為了證明自己的清白，吳女還在社交媒體上發文，希望能夠抓到造謠者，以免未來還有女性受害，「當天如果沒拍我，可能別的女孩就是受害者。」警方也在6天後逮捕涉案的郎姓男子、何姓男子。

不過，雖然抓到了犯案者，吳女還是遭到原來的公司勸退，後來投履歷、找工作不斷被拒絕，導致心理壓力暴增，無法控制情緒，時常失眠，被診斷為「抑鬱狀態」。

吳女崩潰說明，她認真工作、踏實生活了28年，但一夜之間成了笑話，所有成績瞬間歸零。由於數次找工作被拒絕，吳女好幾個月沒有工作，也把自己封閉起來，連快遞都不敢自己去取，常常情緒失控，一哭就停不下來，深夜還會做惡夢。

▼女子的男友相當關注她的一舉一動。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼女子慘變SOD女主角。（圖／翻攝《紅星新聞》）

儘管現在稍微好了一點，能夠出門走走，但只要看到人拿出手機，吳女仍相當驚慌，反射性地躲開。工作受到嚴重影響，吳女向造謠者求償，提出每人5萬8,000多元（人民幣，下同，約新台幣25萬元）的賠償，遭到對方拒絕。郎姓嫌犯的父親說，當初兒子與朋友只是「鬧著玩的」，還被警察抓，相當冤枉，現在吳女又提出高額賠償，簡直是獅子大開口。

對此，吳女請了律師，委託律師遞交了刑事自訴文件，要對造謠者提出毀謗告訴，目前還在等待法院的受理通知，希望能得到好的結果，幫助她回歸正常生活。

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▼吳女決定對造謠者提起告訴。（圖／翻攝《紅星新聞》）

▲▼女子慘變SOD女主角。（圖／翻攝《紅星新聞》）

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