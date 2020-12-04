巴西黑幫戰力強壓警察！PTT神人拉美王：接近民兵集團是全球第一

▲Max大昨日發文介紹巴西黑幫。（圖／翻攝自PTT）



記者崔子柔／綜合報導

巴西近日發生多起武裝幫派搶當地銀行的案件，甚至警方與駐守部隊都難敵他們持有的火力。有拉美王、黑幫王之稱的PTT名人Maxmaster（Max大）昨（3）日就發文介紹巴西黑幫，更指他們的戰鬥力應該是全球數一。

Max大昨日在PTT八卦板發文表示，現在全球有2個地方的黑幫實力高過警察，一為墨西哥毒梟，另一就是巴西從貧民窟發展出的黑幫，基本已經是一種類似都市兵的民兵單位。

▲Max大文章內容豐富。（圖／翻攝自PTT）



Max大指出，巴西貧民窟民眾之所以會形成一個龐大團體，和貧富差距、社會制度、警察、司法、收賄現象都有關係，而且和墨西哥毒梟那樣以大量家族成員組成的類型不同，他們更多是從各山頭、各貧民窟、鄰居都形成的團體。

巴西警方不斷加強壓制力道，黑幫也投入更多資源訓練，甚至花錢進行城市游擊戰等軍訓，又加上他們身「實戰經驗豐富」，巴西黑幫戰鬥立應該可說是全球數一，「而墨西哥毒梟則算是開外掛」，甚至早就強過很多國家正規軍隊。

▲網友大讚看到神文。（圖／翻攝自PTT）



看到Max大詳盡的解析，許多網友紛紛留言表示，「我媽剛問我為什麼要跪著推文」、「好猛，讓我想到了獵人的拍賣會」、「這樣的話到底墨西哥毒梟的武力能強到什麼地步……」、「之前看巴西毒梟處決人，真的是把人當玩具」、「所以巴西也大概是一個微妙的平衡，黑幫政府彼此牽制？」