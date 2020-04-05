　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貧民窟傳死亡病例、百萬勞工徒步返鄉　印度醫師憂：疫情準備大爆發

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,印度,貧民。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞洲最大貧民窟達拉維就位在孟買高級社區旁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

印度孟買的達拉維（Dharavi）貧民窟一名56歲男子1日新感染新冠肺炎病逝，成為該地區首位「無外國旅遊史」的死亡確診病患，這也讓當地醫生警告，印度必須準備好面對「大量病患」的衝擊，尤其這些病患可能會導致印度醫療系統癱瘓，甚至遠超過歐洲與美國。

達拉維是亞洲最大貧民窟，人口約有100萬，而密度是紐約的30倍，每平方公里住有28萬人。日前卻傳出該地出現兩例確診，其中一例56歲男病患確診前就已經死亡，感染源不明。該名男子的家人已接受檢測，並隔離在家中，為了防止疫情擴散，男子居住街區已被全面封鎖。

▲▼新冠肺炎,印度,貧民。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛生人員正在貧民窟內進行消毒。（圖／達志影像／美聯社）

印度心胸外科權威特雷恩（Naresh Trehan）醫師表示，這些貧民窟幾乎沒有衛生設施或自來水，成千上萬的人住在一起，這會使人們在生理上和經濟上都無法保持安全距離，監控貧民窟內的疫情發展非常重要。

▲▼新冠肺炎,印度,貧民。（圖／達志影像／美聯社）

▲貧民窟內幾乎沒有乾淨用水。（圖／達志影像／美聯社）

特雷恩說，「一旦我們知道哪個貧民窟出現疫情，我們就把它封鎖起來，替裡面的每個人提供食物，讓他們在接下來的2周內隔離開來。」特雷恩認為，印度還是需要替大規模社區傳播做準備，「我們已經看到它（社區傳播）出現的證據，我們不知道它現在已經擴散的多遠。」

卡司杜巴（Kasturba）醫院感染科醫師Om Shrivastav表示，距離印度確診數達到高峰，還有約4到8周的時間，還是有時間能夠做足準備。甘加拉姆爵士醫院（Sir Ganga Ram Hospital）胸腔手術中心主任庫瑪爾（Arvind Kumar）則說，「上帝保佑，如果我們遇到像歐洲那樣的情況，我們根本無法應對。」

▲▼新冠肺炎,印度,貧民。（圖／路透）

▲封鎖令頒布後，無業的勞工聚集在避難所內。（圖／路透）

另外，在印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布採取21天的封閉措施，從3月25日開始未來三週內不得外出，每個村莊和每條小巷都將嚴格實施封鎖，各邦之間的邊界通道全部關閉，飛機、火車、公共汽車和地鐵也全部停運。

這項封鎖令影響到數百萬印度窮人，很多人挨餓，並迫使失業的外來工逃離城市，有人步行幾百公里返回鄉下老家。新德里就有一名40歲男子，封鎖令頒布後，準備徒步走回288公里外的老家，卻因長途跋涉過度疲累，在半路倒地身亡。

▲▼新冠肺炎,印度,貧民。（圖／路透）

▲準備徒步返回農村的工人在路邊休息。（圖／路透）

賈斯洛克醫學研究中心（Jaslok Hospital and Research Centre）主任帕里克（Rajesh Parikh）形容，這是印度最黑暗的時刻，如果這些工人回到村莊，而村莊內若發生疫情，那麼農村地區有限的醫療資源，將會無法應對。

帕里克說，「這是非常嚴重的，它可能會抵消掉封閉措施帶來的所有好處，我們應該將這些弱勢族群送到合適的地方隔離、安置。」但帕里克認為，現階段已來不及，「你不知道這些人已經走到哪裡，一旦感染，疫情就會像野火一樣蔓延。」

►淪病毒擴散煉獄！印度百萬人貧民窟「病患確診2天斷氣」　官員怕：爆發就糟了
►封城印度男想徒步288公里回家　走了215公里...累到當場暴斃！
►印度封國21天影響13億人！莫迪悲痛道歉：請再忍耐一段時間

ET快訊
女歌手遭捲聯結車底臟器外露亡！男友心碎發文：對不起保護不了妳
新北台商居家檢疫偷溜..下秒路口出車禍被抓包！強制集中檢疫再
上課中感覺屁股被頂！女老師伸手抓到「圓圓硬硬」　猛巴學生頭下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狂吞退燒藥登機！男大生返國確診「連累20人」　南韓要重罰最高關1年

發源地成謎！美醫生1月患流感今測出「新冠抗體」...網友刷爆：我更早

安倍就在屋內！26歲女「想重啟人生」夜闖首相私宅被逮

貧民窟傳死亡病例、百萬勞工徒步返鄉　印度醫師憂：疫情準備大爆發

如何治新冠肺炎？川普出招「吃抗瘧疾藥物」　專家傻眼

印度疫情悶燒「7天飆增2500例」　美駐印度大使館證實專機撤僑

注入痊癒者血漿　法國30名患者將接受臨床試驗

快訊／東京都確診破千！「日增143例」再創新高　累計1034人感染

5歲童成英國最小死者　部長怒了：好天氣也別出門！

「患者呼氣有病毒」　港大：戴外科口罩有效阻斷傳染

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

狂吞退燒藥登機！男大生返國確診「連累20人」　南韓要重罰最高關1年

發源地成謎！美醫生1月患流感今測出「新冠抗體」...網友刷爆：我更早

安倍就在屋內！26歲女「想重啟人生」夜闖首相私宅被逮

貧民窟傳死亡病例、百萬勞工徒步返鄉　印度醫師憂：疫情準備大爆發

如何治新冠肺炎？川普出招「吃抗瘧疾藥物」　專家傻眼

印度疫情悶燒「7天飆增2500例」　美駐印度大使館證實專機撤僑

注入痊癒者血漿　法國30名患者將接受臨床試驗

快訊／東京都確診破千！「日增143例」再創新高　累計1034人感染

5歲童成英國最小死者　部長怒了：好天氣也別出門！

「患者呼氣有病毒」　港大：戴外科口罩有效阻斷傳染

PABLO抹茶季開跑！4月大塔、迷你塔都以京都宇治抹茶入味

中職二軍／張正偉、石翔宇單場4安　富邦輕取樂天　

戲精汪聽到關鍵2字「瞳孔放大」裝死　結果後腳狂抖出賣牠！

「天然36E」無罩陸女應召畫面曝　個體戶接客恐成防疫破口

台南安南區國聖姓橋女子落水　消防人員協同民眾駛竹筏救起送醫

四川一季度增25台資企業　總投資額破50億

沒巡迴賽打！BWF回顧戴資穎大馬公開賽三連霸影片　網直呼想念

口罩被退貨！　荷蘭又訂新物資...為雪恥「品質拚過關」

清明連假公墓野草火警三帖藥方成效顯著　消防局：台南連2年火災件數下降！

狂吞退燒藥登機！男大生返國確診「連累20人」　南韓要重罰最高關1年

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

27歲女確診！逃離醫院、灑水潑警察

即／英首相懷孕女友出現病症：我不用驗

美女醫超速遭攔下　證件上繳…卻拿回「N95口罩」暖哭

CNN：台灣抗疫舉措全球最好！

美國確診逼近31萬、8376死　全球超過119萬人染疫

澳研究：抗寄生蟲藥48hrs內根除新冠病毒

批譚德塞「替陸瞞疫情」　美要求下台：WHO無可信度

夜衝350km！未婚妻卻成冰冷遺體

台灣遭WHO排除　美前官員：全球付出代價

確診破30萬例　川普：現在起是最艱困一周將有許多死亡

第1槍！美國首家銀行宣布倒閉

川普集團關閉17酒店　裁員超過千人

更多熱門

相關新聞

確診病例↑害她疑神疑鬼　在家也狂噴酒精消毒！

確診病例↑害她疑神疑鬼　在家也狂噴酒精消毒！

隨著國內新冠肺炎確診患者增加，國人也越來越重視疫情相關資訊，不過身心科醫師就觀察到，近期有不少民眾因為疫情升溫而出現焦慮不安的症狀，建議患者：「確實做好防護，就不須過度焦慮，且反向思考，民眾更注意衛生習慣。」

突破疫情封鎖　滿足2條件房子一樣賣

突破疫情封鎖　滿足2條件房子一樣賣

英超球員拒絕降薪30％寧願捐醫療機構

英超球員拒絕降薪30％寧願捐醫療機構

清明連假恐成防疫破口　環保局加強消毒

清明連假恐成防疫破口　環保局加強消毒

疫情未趨緩　跆拳道亞錦賽再延期

疫情未趨緩　跆拳道亞錦賽再延期

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19印度貧民窟

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

公車坐確診者斜後方！他被感染了

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

墾丁大街一天巨變！警強制上套

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

蔡波能出生5天「又出狀況」

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

案352北部男店員感染源找到了！

客家女記者害羞說話了：手都在抖

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面