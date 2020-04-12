最大貧民窟「疫情堪慮」　張文宏：印度可能是下個全球防疫難點

▲印度下令封城，警察戴嚇人「新冠病毒頭盔」，要民眾不要出門。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

印度總理莫迪11日與各邦首席部長視訊5小時會議，一致同意全國封鎖措施繼續延長。外界憂心，未來疫情戰場可能繼續轉移，大陸復旦大學附屬華山醫院感染科權威張文宏也表示，「印度病例已出現指數級上升，可能成為下一個全球防疫難點。」

根據路透社此前報導，世界衛生組織(WHO)衛生緊急項目負責人麥克．里安（Michael Ryan）表示，「從某種意義上來看，新冠肺炎疫情的發展將取決於人口密集型國家，印度正是其中重點一國 。」

▲印度達拉維貧民窟是孟買人口密度最高的地區之一。（圖／路透）

目前，孟買是印度人口最多的城市，達拉維貧民窟則是孟買人口密度最高的地區之一，占地僅約2平方公里，共生活至少70萬至100多萬人，是亞洲最大的貧民窟之一。由於人口密度大、清潔設施匱乏、人員行動軌跡難追蹤，達拉維貧民窟開始出現確證病例，引起當地的普遍憂心。

大陸感染專家張文宏參加中國發展高層論壇召開的《大流行形勢下的疫情防控與醫藥創新》視訊會議，首先點出，目前歐美是全球疫情主戰場，盧森堡和冰島等國的感染率已超過了義大利和西班牙，成為感染率最高的歐洲國家。這說明歐洲疫情現在此起彼伏，整體情況不太樂觀。

▲大陸復旦大學附屬華山醫院感染科權威張文宏。（圖／翻攝自看看新聞）

從全球來看，張文宏指出，印度病例已出現指數級上升，可能成為下一個全球防疫難點。「印度防疫措施準備不充足，一旦武漢、義大利和西班牙的情況在印度重演，將會為當地防疫帶來很大挑戰。」

張文宏認為，未來在世界上人口眾多、醫療資源相對不充足的地方，疫情可能會帶來非常嚴重的災難。如果全球不能同步把合作，只有大陸、歐洲、美國把內部疫情控制住，事實上不能解決根本問題，