淪病毒擴散煉獄！印度百萬人貧民窟「病患確診2天斷氣」　官員怕：爆發就糟了

▲孟買貧民窟爆出確診死亡，當局下令封鎖部門區域。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

正當全球籠罩在新冠肺炎的陰霾之際，人口高達13億的印度，確診通報僅2543人，似乎被外界遺忘，然而日前傳出亞洲最大貧民窟孟買達拉維（Dharavi）一名56歲男子確診新冠肺炎，短短2天就病逝，當地衛生部門立刻下令追查，並將該男子時常出沒的地方通通封鎖，且對其家人進行檢測。

根據《印度斯坦時報》報導，新冠肺炎在印度約2000多人確診，看似疫情並非相當嚴重，但2日卻傳出百萬貧民窟達拉維有兩起確診，其中一例56歲男病患已經死亡，生前曾確診新冠肺炎，但未知感染源從何而來。目前孟買當局已經隔離死者的8名親近家人，且封鎖居住區域，準備追蹤死者生前的生活足跡。

▲達拉維貧民窟。

據悉，56歲的死者曾在上月23日因為咳嗽至當地診所就診，28日出現胸痛的狀況，之後進行篩檢確診為新冠肺炎，2日後轉院病情急轉直下，最後不幸病逝。孟買一名市政官員表示，因為該處人口稠密，所以已經進行封鎖部分區域，若疫情真的爆發，後果將不堪設想。

兩起確診導致此貧民窟可能成為全球最大的新冠病毒溫床，達拉維曾是印度孟買最大的貧民窟，地面積為約1.7平方公里，目前有超過百萬居民在此生活，2011年另有4個貧民窟規模也暴增，且人口同樣密集。