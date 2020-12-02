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看謎片不過癮招實習生練偷拍　色老闆翻攝「本人對比照」留念

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▲桃園市李姓男子垂涎女友妹妹姿色，竟以手機開啟錄影功能放置浴室通風口偷拍如廁與盥洗影像，遭女友察覺提醒妹妹提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲室內設計師看A片不過癮，決定參考別人偷拍角度，偷拍實習生如廁。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

知名室內設計師王姓男子，去年得知有2名女大生應徵實習工作，竟在公司廁所裝了2針孔攝影鏡頭，被害人發現後報警，竟然發現王男電腦中，存有1張畫面停格在被害人剛去如廁、現正坐在螢幕後方工作的對比照，另外連王男女友也成偷拍主角，王男坦承因看膩A片才起意偷拍，台北地檢署2日依妨害秘密罪嫌起訴，請法院簡易判決處刑。

30多歲的王男擁有多個國內外知名大學建築碩學士學位，還曾榮獲2019年台灣建築設計大獎，目前在台北市大安區開設室內設計公司，去年王男首度到中部大學登記，開放暑期實習缺額，2名剛好住北部的女學生小米、小黃(皆化名)報名。

偷拍,痴漢,癡漢,色狼。（圖／達志影像／示意圖）

▲涉嫌偷拍的室內設計師還捕捉被害人如廁與正常工作的對比照留念。（示意圖／達志影像）

王男得知首度開缺就有人報名，還都是女大生，跑去買了2組針孔器材，1個裝在廁所內電源開關蓋、1個裝在置物架上的肥皂盒內，從不同角度，捕捉他人上廁所的隱私畫面，直到小米有次進了廁所，發現電源開關蓋的螺絲孔中，出現不名凸鏡反射出來的亮光，懷疑是針孔鏡頭，拿出手機拍照蒐證報警。

警方獲報前往搜查，在王男電腦裡發現有張照片，近景是螢幕上停格在小米如廁畫面，遠景則是正作在螢幕後方工作的小米，警方將這張對比照列為證物，要求王男刪除其他所有偷拍的不雅畫面後移送法辦。

▲桃園市姜姓男子今年6月間躲在KTV女廁內，以手機偷拍女子如廁被發現送辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲室內設計師拍到不喜歡的如廁畫面還會刪除過濾掉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

經過台北地檢署再利用數位採證技術，還原王男電腦內檔案，發現王男下載許多A片、他人偷拍影片，而他所偷拍的畫面約略可認出有2名受害者身分，其一是小米，另一個則是王男自己女友，且都有拍攝到隱私部位，但就是沒看到小黃的身影。

王男坦承，因為看A片已經無法滿足，所以得知有女大生要來實習，開始學習別人偷拍技巧，自己也來偷拍，不過拍到不喜歡的人，他會直接刪除，不留存，而遭偷拍的2名女大生氣炸，堅持除非鉅額賠償否則不和解，檢察官調查後，依法起訴，並請法院對認罪的王男簡易判決處刑。

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