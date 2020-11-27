外送員手機當街「跟拍」...高雄女驚喊：快刪　他落跑辯「誤按」

▲高雄一名女子和朋友聚餐後，發現自己疑似遭到外送員持手機偷拍。（圖／翻攝爆料公社）



記者黃子倩／高雄報導

高雄有名韓姓女子和朋友相約吃火鍋，卻意外發現一名外送員，雙手一直將手機放在胸前，而且不管女子走到哪，外送員的鏡頭就跟到哪，起初女子原本以為自己多想，結果繞到外送員後方，意外發現對方螢幕開著「相機」，驚覺自己可能遭到偷拍，女子追上前詢問，結果沒想到這名外送員竟解釋自己是「誤觸」，還打算逃跑、刪掉影片，最後在路人的協助下，外送員才將偷拍的影照全數刪除。

▲高雄一名女子和朋友聚餐後，發現自己疑似遭到外送員持手機偷拍，要求對方將手機內的影照全部刪除。（圖／翻攝爆料公社）

這起偷拍事件，發生在26日凌晨2點多，警方接獲報案後趕到事發地點，韓姓女子稱遭到黃姓外送員持手機拍照，不過在路人的協助下，已經請涉嫌偷拍的外送員將錄影的片段以及照片刪除，而女子也表示照片沒有拍到她的隱私部位，所以請對方刪除即可，沒有提出相關告訴。

▲高雄一名女子和朋友聚餐後，發現自己疑似遭到外送員持手機偷拍，要求對方將手機內的影照全部刪除。（圖／翻攝爆料公社）

苓雅分局成功路派出所所長楊增平進一步表示：「由於外送員偷拍的行為，地點是在公眾場合拍攝，雖然沒有涉及到刑法的妨害秘密罪，不過在民法上，有涉及侵權的行為，如果是妨害秘密罪，在刑法上有規定，無故利用工具或設備，企圖窺視或竊聽，他人非公開的活動、言論或隱私部位，其他侵權則是涉及民事的行為。」

不過，女子被偷拍全身照，事後還是上臉書爆料公社PO出文章，以「各位女生出門在外，警覺性真的要很夠」作為標題，寫出事發經過，要女生小心鏡頭這種東西，刪東西的時候，相簿的垃圾桶還有雲端都要記得打開檢查，以免被復原或者備份起來。

▲女子事後在臉書上PO文，要大家小心偷拍狼。（圖／翻攝爆料公社）

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