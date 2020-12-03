在《楚門的世界》上班　老闆偷裝3針孔拍到女員工帶男友進公司…

▲老闆在辦公桌、廁所等地裝針孔偷拍女員工生活，意外拍到員工男友赤裸畫面。（圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

電影《楚門的世界》真實上演。台北某貿易公司謝姓老闆，去年底在辦公室廁所、員工辦公桌、休息區都偷裝針孔，唯一一名女員工察覺後報警搜查，赫然發現男朋友到公司嘿咻的裸身畫面也被拍到，謝男到案一開始辯稱是為了防盜，但無法解釋為何針孔要裝在廁所，坦承一時興起想偷拍，並賠償員工換取原諒，台北地檢署3日處分不起訴。

據了解，年約40歲的謝男和20多歲被害女員工，原本在同一家公司上班，幾年前謝男想自立門戶，帶著被害人一起出來開公司，謝男經常出國跑業務，留下被害人在辦公室處理行政事務，情節猶如另外一部電影《征服情海》，不過兩人並無特殊情愫，彼此分工明確，也相安無事了一陣子。

不過到了2019年底，女員工在辦公室的休息區突然發現，疑似被人偷裝針孔，警方獲報到場搜查，在廁所等處，共找到了3具針孔攝影機，除了拍下女員工上廁所的隱私畫面，就連女員工曾帶男友在沙發上嘿咻後，男友赤裸起身的樣子也被拍到，女員工再翻查自己在辦公室自拍照，赫然發現，原本自己的辦公桌下也被裝了針孔，只是後來被謝男移除。

因為事發時，謝男正在日本出差，返國接受檢警約談時，辯稱為了公司防盜，所以裝上針孔1個多月，但是無法解釋為何針孔要裝在廁所、辦公桌下等奇怪的地方，終於坦承因一時興起想偷拍，並立刻與女員工達成和解賠償，因女員工同意原諒撤回妨害秘密告訴，檢察官處分不起訴。

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