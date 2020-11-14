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體慾課？女教師性侵14歲男學生　每周兩次，長達7個月

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▲Rochelle Cressman。（圖／克勞福郡警長辯公室檔案照片Crawford County Sheriff`s Office)

因為跟14歲學生發生行為，克蕾絲嫚被控一拖拉庫跟性有關的控罪。(圖／克勞福郡警長辯公室檔案照片)

國際中心／綜合報導

賓夕法尼亞州一名年輕的體育女教師，長期性侵一名14歲的男學生。每周兩次，時間長達7個月，彷如在上「體慾課」。 被告本木周二(10日)在克勞福郡(Crawford County)法院上認罪。

這名女教師名叫洛榭․克蕾絲嫚(Rochelle Cressman)，今年33歲。東窗事發之前，從2009年起她就 一直在提特斯維爾中學(Titusville Middle School)任教。法庭文件顯示，從2018年9月至2019年4月期間，克蕾絲嫚跟一名14歲的男學生發生性關係，每周兩次，地點是她所擁有的兩處房子。

克蕾絲嫚甚至一再警告對方，不要將這件事告訴任何人，否則就自殺、同時也會殺死他。不過紙終究包不住火，兩人的關係還是曝光，2019年4月克蕾絲嫚被捕，接著她在5月辭職。

克蕾絲嫚被控10項法定性侵罪、10項「跟16歲以下未成年人發生性行為罪」、42項「猥褻16歲以下未成年人罪」、以及「跟未成年人性接觸」、「危害兒童福利」、「恐嚇威脅」等多項罪名。

最終，克蕾絲嫚跟檢方達成認罪協商，承認3項性侵罪，換取檢方撤銷其餘的63項刑事控罪。不過即使僅是這3項性侵罪，最高也可判處20年徒刑及2.5萬美元罰款。

檢察官表示，他們建議至少判她6年徒刑、最高判12年，出獄後外加10年緩刑。而且，她還要被終身登記為「性犯罪者」。

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