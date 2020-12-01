台中只有1條捷運！議員呼籲「恢復BRT」　盧秀燕：回不去了

▲台市議員李中提議恢復BRT。（圖／本報資料照）



記者林彥臣／綜合報導

台中捷運綠線通車進入倒數階段，距離第二條捷運線藍線通車可能要10年以上，台中市議員李中在質詢時指出，請市長盧秀燕鄭重考慮「恢復BRT」輔助綠線營運。盧秀燕對此回應表示，「台中BRT回不去了」。

根據《中央社》報導，台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨籍市議員李中指出，目前台中市只有綠線一條捷運，以路網的概念過於單薄，台中市區必須有東西向的快速路線，建議市府考慮恢復BRT快捷巴士，在捷運藍線完工前，舒緩台灣大道交通壅塞現象。

▲盧秀燕表示BRT已經回不去了。（圖／台中市政府提供）



盧秀燕表示，「BRT回不去了」，BRT是快捷巴士，台中正全面發展，她任內就是要推動大眾捷運路網，不會再回推BRT。由於捷運藍線長達26公里，相較綠線約16.71公里更長，經費更多，工期多長端看綜合規劃、中央核定情形、土地徵收時程等狀況而定。

台中市快捷巴士系統（Taichung Bus Rapid Transit）簡稱BRT，2014年由升格直轄市後的首任台中市長胡志強宣布通車，但因為設備未臻健全，當初引發一些爭議。2015年7月由第二任台中市長林佳龍宣布廢止計畫，僅是營運1年就走入歷史。

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