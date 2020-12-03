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雲林林內鄉週末親子野餐　12月6日網紅打卡熱點寶隆公園登場

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉寶隆紙廠為日治時期就業人口極盛之時的造紙廠，遺跡除保留原有三座大型紙漿槽外，更有林內舊庄役場，成為網美拍照、拍婚紗的指定地點；廣達3甲腹地更適合家庭親子休憩野餐，雲林縣璞玉文化教育協會本週末12月6日將在寶隆紙廠大草地上，舉辦親子野餐音樂會，並邀請公益歌手現場演唱。

▲雲林縣林內鄉寶隆紙廠為日治時期就業人口極盛之時的造紙廠，遺跡除保留原有三座大型紙漿槽外，更有林內舊庄役場，成為網美拍照、拍婚紗的指定地點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲12月6日寶隆公園有許多活動可以參加，包括大型充氣城堡、義峰高中的鳳梨酥、永光麵包店的吐司、豐喜食品的果凍享用及帶動唱音樂律動，可以讓民眾度過一個悠閒的親子時光。（圖／記者蔡佩旻攝）

「寶隆童樂音樂會-親子野餐」為首次舉辦，主辦單位準備了音樂會、野餐活動及小朋友遊戲活動等一系列活動，歡迎大小朋友這個星期日下午2點一起來寶隆紙廠參加野餐活動；現場也準備了大型充氣遊戲城堡讓小朋友遊玩，並準備義峰高中師生們製作鳳梨酥及林內有名的永光麵包店所贊助餐點給參加的民眾一同享用。

▲雲林縣林內鄉寶隆紙廠為日治時期就業人口極盛之時的造紙廠，遺跡除保留原有三座大型紙漿槽外，更有林內舊庄役場，成為網美拍照、拍婚紗的指定地點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣璞玉文化教育協會理事長蘇樹城（右）表示，寶隆公園是一個親子野餐、遊戲都非常適宜的環境，與家人增進親子感情、緊密家庭核心情感，就是辦這場活動主要的目的。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣璞玉文化教育協會理事長蘇樹城表示，以雲林縣來說林內鄉地理位置非常特殊，受濁水溪、清水溪、竹山鎮、彰化縣二水鄉包圍是有山有水的好所在，龍過脈更是眾所皆知健行步道，而寶隆公園是一個親子野餐、遊戲放風箏都非常適宜的環境，坐在草皮上吹著微風可看見山景，與家人增進親子感情、緊密家庭核心情感，就是辦這場活動主要的目的。

▲雲林縣林內鄉寶隆紙廠為日治時期就業人口極盛之時的造紙廠，遺跡除保留原有三座大型紙漿槽外，更有林內舊庄役場，成為網美拍照、拍婚紗的指定地點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員邱世文（左）表示，雖然開放100組的野餐組合幾乎被秒殺登記一空，但12月6日下午2點將會有許多活動可以參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣議員邱世文表示，感謝鄉親對這場同樂會的支持，雖然開放100組的野餐組合幾乎被秒殺登記一空，但12月6日下午2點將會有許多活動可以參加，包括大型充氣城堡、義峰高中的鳳梨酥、永光麵包店的吐司、豐喜食品的果凍、咖啡及帶動唱音樂律動，可以讓民眾度過一個悠閒的親子時光。

▲雲林縣林內鄉寶隆紙廠為日治時期就業人口極盛之時的造紙廠，遺跡除保留原有三座大型紙漿槽外，更有林內舊庄役場，成為網美拍照、拍婚紗的指定地點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲寶隆公園廣達3甲腹地適合家庭親子休憩野餐，雲林縣璞玉文化教育協會本週末12月6日將在寶隆紙廠大草地上，舉辦親子野餐音樂會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣林內鄉寶隆紙廠為日治時期就業人口極盛之時的造紙廠，遺跡除保留原有三座大型紙漿槽外，更有林內舊庄役場，成為網美拍照、拍婚紗的指定地點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣林內鄉寶隆紙廠為日治時期就業人口極盛之時的造紙廠，遺跡除保留原有三座大型紙漿槽外，更有林內舊庄役場，成為網美拍照、拍婚紗的指定地點。（圖／記者蔡佩旻攝）


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