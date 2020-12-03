不只3人違規！長榮空服員還有「第4人」檢疫期外出也被炒

▲長榮航空空服員遭爆居家檢疫期間說謊出外聚餐。（圖／示意圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空空服員頻頻被爆無視檢疫規定！目前已有3名被免職的空服員被爆出，據了解，還有第4名違規的空服員，長榮航空同樣給予免職處分，內部會議已召開完畢，近期將正式公告。

據了解，目前被爆出違反檢疫規定、且內部已公告遭到免職的組員共有3人，11月共有兩人被開除，其中一人在入住公司宿舍期間擅自外出，不知所蹤，違反民航局「客艙組員或機務人員入境5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出」的規定，調查過程捏造事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，11月10日被開除。

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另一人則是外出前往親戚家、至學校參加課程、與友人聚餐、打球等，並在調查期間提供虛偽日期照片、規避調查聯繫電話、謊稱在家誤導調查方向，11月17日遭到免職處分。

而12月2日被開除的組員則是在檢疫期間與親友外出露營，同樣違反民航局「客艙組員或機務人員入境5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出」的規定，也已被免職。

▲▼長榮空姐因在檢疫期間外出被開除。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼長榮空姐因在檢疫期間外出被開除。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

針對有空服員不顧居家檢疫規定一事，長榮航空表示，本公司不論透過多次的內部公告，或是服勤前的簡報，都不斷的嚴正重申組員在外站及返台後相關注意事項，然有極少數組員未能深切體認自身所肩負之防疫職責，除了影響公司聲譽讓全體組員的形象備受外界質疑，甚而可能破壞國家及全體國民整體防疫的努力，恐導致當局後續可能從嚴辦理空勤組員的居家檢疫，而影響公司在疫情當下運行已經非常不容易的客運航班人力調度。



長榮航空強調，對於違反防疫規定的同仁，一定本著勿枉勿縱的態度招開人事評議會進行調查，並依情節輕重議處。對於屢屢違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」之情、漠視大眾健康，另在調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。

交通部長林佳龍上午受訪則表示，航空公司必須落實指揮中心訂定的防疫規則，針對個別員工或離職人士涉及違規，也必須按照指揮中心要求辦理。至於長榮航空開除該名違規空姐，則屬於航空公司的管理權責。

▲長榮空服員示意圖。（圖／記者李毓康攝）

長榮航空說，非常感謝疾病管制署與民航局制定「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，提供航空公司在確保所有組員遵守相關管制措施的情形下。此管制包含組員需每日監控與回報自身體溫與身體狀況、執勤國外來回航班時需全程穿戴丁睛手套、防護衣、醫用口罩與護目鏡等方式執勤，且在外站短暫停留期間均不得外出或與國外當地人接觸，必須全程待在組員旅館房間休息與用餐。

另外，空服員回台後也必須嚴格做好五天內不外出的居家自主檢疫。公司也透過派駐外站主管、事務長與組員旅館隨時抽查組員在外站都不外出，公司同仁間也會自律的互相提醒與監督所有組員要恪遵規定，並對於有疑似輕忽違規者通報公司主動調查澄清。

因這項管控措施，使國籍空勤組員自執勤外站返國後能不列入通報社區居家檢疫14天名單。當全球疫情如此嚴峻，全球航空公司陷入生存保衛戰的時候，還能勉力的維持組員派遣及部分航班的運作。

指揮中心發言人莊人祥表示，國籍航空機組人員屬於特殊職業屬性，透過專案方式由國籍航空自行管理。一旦違反專案規定，該機組人員必須恢復一般民眾身份，開立居家檢疫書，完成14天居家檢疫；若期間再違反，會依照傳染病防治法處分。

另外中華航空表示，若機組員於任務後居家檢疫期間未落實相關隔離或檢疫規定，本公司皆依程序主動提報主管機關，並依中央流行疫情指揮中心之規定辦理，也持續向公司全員重申防疫規定。如有機組員違反公司規定，本公司會依員工規範執行。

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