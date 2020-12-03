空姐檢疫期趴趴走！林佳龍稱是「全民公敵」：免職是最佳機會教育

記者李宜秦／台北報導

長榮航空被爆出至少有3名空服員違反居家檢疫規定遭免職，交通部長林佳龍表示，這是最好的機會教育，讓空服員知道違規需付出的代價，他呼籲，全國的人都能幫忙監督、協助舉發，若有人違規，就會成為全民公敵。

▲長榮航空被爆出有空服員檢疫期違規外出。（圖／記者李毓康攝）

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，交通部會要求航空公司落實監督責任，防疫視同作戰，不容忽視，必須落實指揮中心訂定的檢疫規定，之前違規的員工也已被公司免職，就是最好的機會教育。

林佳龍呼籲，全國人民都一起幫忙監督，若遇到有違規的案例可協助舉發，違規者將成為全民公敵，交通部也會要求航空公司、機場周邊業者確實執行防疫要求。

▲長榮3名空姐因在檢疫期間違反規定被開除。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

據了解，目前被爆出違反檢疫規定、且內部已公告遭到免職的組員共有3人，11月共有兩人被開除，其中一人在入住公司宿舍期間擅自外出，不知所蹤，違反民航局「客艙組員或機務人員入境5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出」的規定，調查過程捏造事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，11月10日被開除。

另一人則是外出前往親戚家、至學校參加課程、與友人聚餐、打球等，並在調查期間提供虛偽日期照片、規避調查聯繫電話、謊稱在家誤導調查方向，11月17日遭到免職處分。

而12月2日被開除的組員則是在檢疫期間與親友外出露營，同樣違反民航局「客艙組員或機務人員入境5天內，比照社區居家檢疫規定應留在居所不得派飛及外出」的規定，也已被免職。

▲違規的空服員已遭長榮航空免職。（圖／記者李毓康攝）

針對有空服員不顧居家檢疫規定一事，長榮航空表示，本公司不論透過多次的內部公告，或是服勤前的簡報，都不斷的嚴正重申組員在外站及返台後相關注意事項，然有極少數組員未能深切體認自身所肩負之防疫職責，除了影響公司聲譽讓全體組員的形象備受外界質疑，甚而可能破壞國家及全體國民整體防疫的努力，恐導致當局後續可能從嚴辦理空勤組員的居家檢疫，而影響公司在疫情當下運行已經非常不容易的客運航班人力調度。

長榮航空強調，對於違反防疫規定的同仁，一定本著勿枉勿縱的態度招開人事評議會進行調查，並依情節輕重議處。對於屢屢違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」之情、漠視大眾健康，另在調查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任維護飛航安全必須有高度工作自律的空服員工作。

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