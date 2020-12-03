80家進口豬肉業者主動標示「無萊劑」　陳時中：邊境查驗不會鬆綁

▲衛福部長陳時中日前與台北市副市長黃珊珊視察迪化商圈豬肉攤商。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊劑美豬叩關倒數，全國80家進口豬肉業者將於今（3）日下午3時將舉行記者會，宣布「持續選購進口無萊豬肉」以及「主動標示無萊劑肉品」，被視為替政策解套。對此，陳時中表示，政府一向鼓勵自主標示，對業者決議樂觀其成，但強調相關邊境檢驗措施不會改，「不會說你主動標就不用檢」，還是要確保標示正確性。

蔡政府8月底以行政命令宣布開放萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛將於元旦開放進口，引發外界疑慮。衛福部日前在行政院提出全方面管理措施，包括「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查」，食藥署長吳秀梅也強調，明年開放後，所有豬肉會採逐批查驗，不會只查前5批。

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目前進口到台灣的美豬共計53廠家、美牛則有87廠家，台灣合格進口業者則有106家，今日80家進口豬肉肉品業者聯合做出兩大自律宣示，等同於市佔率超過8成以上的業者，都將採自主管理，選購進口無萊劑豬肉，以及取得出口商證明，並主動標示。

▲衛福部長陳時中於立法院進行備詢。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中今日出席立法院衛環會就「原住民藥用植物及台灣原生藥用植物之發展現況」進行專題報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆、民進黨立委黃秀芳均詢問如何看待豬肉進口業者聯合宣示？陳時中回應，沒有確切聽說這件事，但業者要自主標示，衛福部樂觀其成。

賴士葆追問，「萊劑美豬進口這麼重要的源頭管理，自己不做，要廠商自己做？」陳時中回應，衛福部已經訂定容許量幫國人安全把關，如果再強制標示，可能會引發爭端。

黃秀芳也詢問，如果廠商已經主動標示沒有萊劑，是否會取消逐批查驗，或者改用抽檢方式加速通關？陳時中也回應，「相關邊境檢驗措施不會改」，不會說廠商主動標示就不要檢驗，還是要確保標示正確性。