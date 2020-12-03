黃之鋒等3人入獄、黎智英延押　政院：將給港人實質協助

記者陳家祥／台北報導

「香港眾志」前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、前副秘書長周庭等3人遭港府指控涉嫌煽惑他人、未經批准集結等罪，被判刑7個月到13.5個月不等。對此，行政院長蘇貞昌表示，他們要爭取的不是個人利益，是整個社會應有的公平正義，不過是要訴求一張選票及議會裡面的合理席次，都要面對這樣的牢獄跟苦勞，「我們也表達對他們的聲援跟敬佩」。

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥等3人入獄。（圖／路透社）

針對黃之鋒、林朗彥、周庭等人入獄，蘇貞昌3日上午在院會中表示，他感到相當不捨，對這些年輕人的勇敢以及投入爭取社會的正義表達感佩。40年前台灣當時的社會也有一本小冊子叫台灣社會力分析，當時也認為，政治的高壓集權已經不合台灣的社會，當時站出來的也都是這樣的年輕人，幸好台灣早年有這樣的人站出來改革，台灣才有今天這樣民主自由的成果。

蘇貞昌說，昨天被抓去關的年輕人都是20幾歲，他們要爭取的不是個人利益，是整個社會應有的公平正義，不過是要訴求一張選票及議會裡面的合理席次，都要面對這樣的牢獄跟苦勞，我們也表達對他們的聲援跟敬佩。

另外，香港壹傳媒創辦人黎智英申請交保遭拒將收押到明年4月，李孟諺說，針對香港的局勢，政府會持續關心，也會針對港人給予實質的協助，我們也呼籲港府，自由跟人權是不可逆的普世價值，應該給予香港年輕人一個充滿希望的香港，而不是被剝奪自由、高壓統治的香港。