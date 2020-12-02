鄭文燦力推出500元「魅力金三角」旅遊方案　提振桃園觀光發展

▲桃園市長鄭文燦於防疫紓困振興專案會議提出500元「魅力金三角」旅遊方案。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對交通部觀光局推出「春節疏運孝親專案」住宿優惠補助，桃園市也研議推出「桃園魅力金三角」旅遊方案，包括桃園機場的購物體驗、青埔各景點的亮點旅遊，以及結合市內各區觀光工廠、休閒農場等產業的地域旅遊，預計推出共2萬個名額、每人500元的補助，吸引規劃3天2夜或2天1夜的遊客到桃園遊憩，提振桃園的觀光發展。

市長鄭文燦2日於防疫紓困振興專案會議表示，國內秋冬防疫專案已於昨（1）日啟動，包括醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構等八大場所需配戴口罩，各單位應本於職權善盡管理責任，如有經勸導仍不配合者，由各主管機關將相關事證移送衛生局統一進行裁罰。

而根據經濟部統計資料顯示，包括製造業、服務業及零售業等自9月份起已恢復正成長，市府將由勞動局持續加強受解僱或資遣勞工的職業介紹、就業服務，提升疫後就業力。此外，針對企業招商方面，市府也將強化桃園市投資服務中心與經濟部投資台灣事務所的業務銜接，掌握桃園各投資案進度。

因近期境外移入個案比例增加，代表國外疫情仍持續發燒，凡是有載送隔離檢疫的消防局同仁一律要穿防護衣，以及休假5日等措施，保護同仁安全，也給予消防局同仁更多支持。

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