酒醒發現遭撿屍！她崩潰想逃　男友麻吉2度硬來嗆：這樣剛好而已

▲男子阿漢（化名）趁好友女友琦琦喝醉時趁機撿屍，結束後還嗆女方，「這樣剛好而已」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

女子琦琦（化名）一日與男友吵架、冷戰後，便答應男友麻吉阿漢（化名）的提議，與他的三五好友一起去釣蝦場及KTV飲酒狂歡。怎料聚會結束，阿漢竟將喝掛的琦琦帶回自己住處性侵，且當琦琦隔天酒醒發現自己遭侵犯、情緒崩潰時，他還輕浮回嘴，「不是很騷嗎？這樣剛好而已」。案經琦琦報案，桃園地院近日審結，依妨害性自主罪判阿漢有期徒刑7年6月。可上訴。

琦琦2019年12月28日與男友發生爭執，雙方陷入冷戰後，她便答應阿漢（男友麻吉）的邀約與其好友一起去釣蝦場飲酒聊天，結束後一行人還又去附近KTV續攤。

聚會結束時，琦琦因認為阿漢是值得信任的人，遂請求對方把她帶回男友家，不料隔（29）日酒醒，她卻發現自己與阿漢2人全裸躺在床上，且她下體還有分泌物！琦琦當下驚恐詢問阿漢自己身在何處，但對方竟齷齪回應，「欸，妳昨天晚上很淫蕩啊，原來妳那麼騷啊」、「昨天晚上是不是很爽？」等語。

斷片的琦琦驚覺事態不妙，崩潰質疑阿漢，「你不是應該要帶我回去我男友家」、「你是我男友的朋友…你怎麼可以這樣做？」，沒想到阿漢竟回嘴，「妳昨晚不是很騷嗎？這樣剛好而已」，並強迫琦琦再一次與他性交，否則會把這些事情說出去，讓她男友誤以為2人是合意性交。

琦琦當下雖擔憂遭男友誤會，仍不斷推拒掙扎，不過因阿漢力氣實在太大，最後仍被二度硬上，好不容易脫困後，她才將事情告訴昨日聚會的主揪，同時也赴警局報案並至醫院驗傷。

法庭上阿漢否認犯行，辯稱第一次性交時女方意識清楚，是兩情相悅，琦琦還要他保密，不能讓她男友知道；至於隔天起床的第二次性交，他表示當時因無法勃起，最後僅打手槍並射在琦琦臉上。

桃園地院審理時根據相關監視器畫面、證人證詞，以及琦琦提供的驗傷單，認定阿漢犯行屬實，審酌他為逞一時私慾，就不顧女方意願強制性交，犯後還企圖串證，絲毫無悔意，最後依乘機性交及強制性交共2罪，各處有期徒刑3年8月及4年，合併應執行7年6月。可上訴。

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