桃園冠名籃球隊再添「桃園領航猿」生力軍　出戰超級籃球聯賽

▲桃園市長鄭文燦與璞園建築團隊董事長李忠恕（右）。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦指出，桃園與璞園建築籃球隊冠名合作邁入第五年，今年再添一支生力軍隊伍－桃園領航猿，兩支隊伍將分別出戰超級籃球聯賽（SBL）及台灣職業籃球聯盟（P.LEAGUE+）。桃園巨蛋主場賽事預計明（2021）年1月至4月期間陸續舉行，邀請市民朋友一起加入桃園隊，踴躍支持領航猿及璞園建築籃球隊。

桃園市政府與領航猿及璞園建築籃球隊冠名合作、2日於桃園區國民運動中心舉行。鄭市長指出，籃球是青少年最普及的運動，桃園自升格後，積極推動國民運動中心、天幕球場等體育建設。截至目前為止，市府規劃闢建27座天幕籃球場，其中25座完工、1座興建中、1座工程發包中；桃園、中壢、平鎮、蘆竹、大溪國小及南平等6座國民運動中心也已啟用，提供市民及學生極佳的運動環境。

而璞園建築團隊2016年與桃園市政府洽談籃球隊冠名合作，璞園建築籃球隊就以桃園巨蛋作為主場，成為比賽常勝軍。桃園領航猿以桃園巨蛋作為賽事主場，方便市民朋友觀賽，相信球隊與城市結合，以屬地主義提升城市認同感，並帶動球賽熱鬧氣氛，桃園市政府也會成為兩支球隊最堅強的後盾。

鄭市長提到，第18屆超級籃球聯賽（SBL），桃園璞園建築籃球隊將迎戰裕隆納智捷、台灣啤酒、高雄九太科技、台灣銀行等球隊，桃園場例行賽預計明（2021）年3月20日起至4月4日舉行，共20場次；台灣職業籃球聯盟，生力軍桃園領航猿將對上台新夢想家、台北富邦勇士、新竹攻城獅等球隊，主場賽事將於明（2021）年1月3日至4月5日期間開打，共12場次，球賽精彩可期，請市民朋友踴躍進場支持。

璞園建築團隊董事長李忠恕表示，籃球可說是人人皆接觸過的球類運動，璞園籃球隊成軍至今已邁入第十三年，幫助台灣發展成熟的職業籃球產業是他的心願之一，期勉桃園璞園建築籃球隊以及新成立的桃園領航猿，未來在兩大籃球賽事中為桃園爭取最高榮譽，成為桃園的驕傲。

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