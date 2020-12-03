衛福部稱霸YouTube排行榜！影片主角現身：還有下一支請期待

▲疾管署副署長羅一鈞受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

YouTube今(3)日公布台灣 2020 年度影片排行榜，衛福部疾管署影片獲得熱門影片第一，觀看次數達到461萬。影片主角、疾管署副署長羅一鈞說，這反應國人對防疫關心，這部影片主要是說明居家檢疫、隔離注意事項，且是印尼文字幕版，這麼多點閱他也相當意外。羅一鈞也透露，接著秋冬專案他還有另外拍一支影片，請大家拭目以待。

YouTube台灣2020年度影片排行榜，熱門影片第一由衛生福利部疾病管制署發布的「居家隔離、檢疫就醫注意事項」影片獲得最多觀看次數，是政府官方頻道首次進入排行榜且奪冠。

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羅一鈞出席指揮中心臨時記者會回應，感謝YouTube與大量網友的觀看，這麼多人點閱反應國人對防疫的關心，該影片主題是居家檢疫、居家隔離相關注意事項，而且是印尼文字幕版本，「會有那麼多人點閱我也很意外」。

▲疾管署副署長羅一鈞回應YouTube台灣2020年度影片排行榜。（圖／記者李毓康攝）

羅一鈞不改疾管署柯南本色，設法揣測高點閱的原因，他說，指揮中心從疫情以來總計拍攝183部防疫大作戰，今日登上排行榜的影片是在4月初刊登，會配上印尼文字幕是因為指揮中心考量需對外籍人士、移工提供說明，總計配置7國語言的字幕服務。

從內容來看，目前累積到現在共有41.3萬人接受居家檢疫或者隔離，想必相關民眾都會去點閱影片，一次看不夠甚至兩次、三次，可能達到如此點閱。

而羅一鈞在疫情最初，還擔任疾管署發言人時，因為睡不著在ptt上發現被稱為護國神文的武漢不明原因肺炎討論分享文章，進一步通報疾管署，當晚即啟動相關檢疫機制。羅一鈞說，這不YouTube影片下面共有6百多則留言，有不少民眾是留言對護國神文事件反應與表達感謝，相信部份原因也與該事件相關。

羅一鈞說，再次謝謝民眾對防疫的關心，若各位對影片有進一步的需要、指教也可反應，近期秋冬專案上路，防疫大作戰也會有影片推出，「我也有拍一支」請大家拭目以待。