中國商務部換將　原黑龍江省長王文濤任黨組書記

▲中國商務部黨組書記、前黑龍江省省長王文濤。（圖／CFP）



記者陳政錄／綜合報導

在美國總統大選結果明朗後，中美經貿關係仍持續緊張之際，中國商務部2日公告，由王文濤接任商務部黨組書記，原商務部部長鐘山則不再擔任黨組書記職務。在此之前，王文濤出身地方，為黑龍江省委副書記、省長，與鐘山多年國際貿易談判代表的經歷有所不同。

中國商務部2日公告，「日前，中共中央決定：王文濤同志任商務部黨組書記，鐘山同志不再擔任商務部黨組書記。」公告中，未對商務部部長的職務是否異動做出說明，惟按照慣例，中國商務部黨組書記亦同時擔任部長職務。

▲中國商務部原黨組書記、部長鐘山。（圖／新華社）

根據商務部網站公開的王文濤簡歷，男，1964年5月生，江蘇南通人，在上海航天職工大學擔任教職後，一路進入地方政府工作，擔任過雲南昆明市長、上海市黃浦區委書記、江西省委常委、山東省委副書記、黑龍江省長等職，為第十八屆、十九屆中共中央候補委員。

鐘山，男，漢族，1955年10月生，浙江上虞人，企業出身後，曾任浙江省副省長、商務部副部長，並擔任中國商務部國際貿易談判代表多年，2017年2月起任中國商務部部長、黨組書記。

過去，中美經貿談判初期，中方主要由國務院副總理劉鶴，對上美國貿易代表萊希澤、財政部長姆努欽，而去年2019年7月9日，鐘山也加入核心談判過程，他當時曾被白宮前首席策略師班農形容成「強硬派中的強硬派。」

關於王文濤，最新公開資訊是他近日主持召開黑龍江省政府常務會議、出席黑龍江全省疫情防控工作會議等，強調要研究部署黑龍江省「十四五」規劃《綱要草案》編制工作；另現階段防疫政策，主要戰術是「平戰結合」常態化，秋冬防控動態化，以此來保證經濟社會和人民生產生活正常化。

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