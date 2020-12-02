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色情訊息氾濫　抖音今年封禁帳號破百萬

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▲知名短片分平台「抖音」。（圖／路透社）

▲抖音和其海外版TikTok的違規內容問題，受到關注。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

中國知名影音社交平台「抖音」，除其海外版本「TikTok」在西方國家引發資安疑慮外，色情內容問題也受到關注。據統計，今年以來抖音已經封禁色情導流、色情「招嫖」賬號超過100萬，僅9月份就封禁30萬5248個帳號。

抖音1日在北京，舉辦以平台治理為主題的開放日，由抖音安全中心團隊通報工作情況，響應國家網信辦「清朗」網路生態治理行動政策。

▲抖音。（圖／CFP）

▲抖音是隸屬於北京字節跳動旗下的影音社交平台。（圖／CFP）

據通報，抖音每天攔截處理的違法違規內容、行為超過10億條。其中，今年以來封禁色情違規帳號超過100萬，另自4月份開始的「仿冒名人專項打擊」中，也處理作弊賬號18萬多個，重置仿冒資料用戶6萬多個，處理問題影音超過400萬條。

抖音指出，最近4個月，已經協助各地公安機關打擊涉嫌詐騙、色情的「黑灰產」團隊25個，刑事拘留87人。

事實上，過去抖音海外版「TikTok」就曾因色情訊息、留言氾濫，被指控沒有及時封鎖違規帳戶，遭英國、印度等國家政府關注。去年4月，BBC報導引述英國國會議員柯林斯說，會檢視抖音如何核實使用者年齡的措施。

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